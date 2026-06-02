Bitcoin fiyatı düşmeye devam ediyor: 60.000 USD seviyesi risk altında

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Son analizlere göre, piyasa liderinin Şubat ayındaki en düşük seviyesi olan 60.000 USD seviyesine geri dönme ihtimali güçleniyor. Yatırımcılar ve traderlar bu kritik noktayı yakından takip ediyor, çünkü bu seviyenin altına düşülmesi piyasada daha güçlü satışlara neden olabilir. Bu konuda Coindesk.com bilgi veriyor.

Şu anda Bitcoin ve Ethereum ile Solana dahil olmak üzere diğer büyük dijital varlıklar genel piyasa baskısı altında kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin beklenen kararları, kripto borsalarındaki aktiviteyi doğrudan etkiliyor. Bu durum, riskli varlıklara olan talebin azalmasına yol açtı.

CoinDesk analistleri, piyasa konjonktürünün değişken kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Bullish (NYSE:BLSH) gibi büyük kurumsal platformlar dijital varlık altyapısını geliştirmeye devam etse de, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları bireysel yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Kripto piyasası şu anda bir başka sınav döneminden geçiyor.