Yapay zeka kaynaklı servetler: Dünyada kaynakları yeniden dağıtma zamanı geldi mi?

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir servet birikimine yol açıyor. Ancak, son on yılın en başarılı girişim sermayesi yatırımcılarından biri ve Index Ventures'ın kurucusu olan Neil Rimer'a göre, bu devasa fonların yakın gelecekte toplum içinde yeniden dağıtılması kaçınılmaz. Rimer, bu sürecin ya gönüllü hayırseverlik yoluyla ya da zorunlu yasal düzenlemelerle gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Rimer'ın bu açıklaması, girişim sermayesi dünyası için beklenmedik bir durum olarak değerlendiriliyor. Index Ventures, son otuz yılda Figma ve Wiz gibi büyük projelere yatırım yaparak milyarlarca dolar kâr elde etti. Buna rağmen deneyimli yatırımcı, teknoloji sektörü liderlerinin serveti topluma geri kazandırma konusunda inisiyatif almaları gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, devletler tarafından getirilecek vergi yükleri ve yasal kısıtlamalar bu süreci oldukça sancılı hale getirebilir.

Hayırseverlik kültüründe kriz

Günümüzde dünyanın en zengin insanları arasında hayırseverlik geleneğinin zayıfladığı gözlemleniyor. Örneğin, 2010 yılında Bill Gates ve Warren Buffett tarafından kurulan ve milyarderleri servetlerinin yarısını bağışlamaya teşvik eden "The Giving Pledge" girişimi cazibesini yitiriyor. İlk yıllarda yüzlerce aile bu söze katılmışken, 2024 yılına gelindiğinde sadece dört yeni katılımcı listeye eklendi.

Bu konuda dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kendine has bir bakış açısı var. Musk'a göre, şirketleri (Tesla, SpaceX) tarafından yürütülen çalışmalar ve inovasyonlar zaten en büyük hayırseverliktir. Bu yaklaşım teknoloji dünyasında yeni bir trend haline geliyor: Zenginler parayı sadece dağıtmak yerine, onu yeni start-up'lara yatırım olarak aktarmayı tercih ediyorlar.

Zorunlu dağıtım ve vergi riski

Gönüllü hayırseverliğin azaldığı bir ortamda, hükümetler serveti zorunlu olarak yeniden dağıtma önlemleri almaya başladı. Örneğin, Kaliforniya eyaletinde milyarderler için tek seferlik yüzde 5'lik bir servet vergisi getirilmesi konusu oylanıyor. Bu durum, birçok teknoloji devini merkezlerini taşımaya zorluyor. Google kurucuları Sergey Brin ve Larry Page şimdiden Florida'ya taşındı.

OpenAI şirketinin 2027'de halka arz (IPO) planlarının da kısmen bu vergi değişiklikleriyle bağlantılı olabileceği söyleniyor. Eğer yeni vergi yasası yürürlüğe girerse, bireylerin dünya genelindeki tüm varlıklarını kapsayacak. Bu nedenle, Anthropic gibi AI şirketlerinin çalışanları arasında da serveti hayır kurumlarına bağışlamaktan ziyade yeni iş kollarına yönlendirme eğilimi ağır basıyor.

Sonuç olarak, yapay zeka dönemi sadece teknolojik değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik sınamaları da beraberinde getiriyor. Neil Rimer gibi uzmanların uyardığı gibi, servetin adil dağılımı gönüllü olarak gerçekleşmezse, devlet müdahaleleri sonucunda büyük sermaye sahipleri için elverişsiz koşullar oluşabilir. Bu durumun küresel teknoloji pazarındaki yatırım ortamını ciddi şekilde etkileyeceği kesindir.