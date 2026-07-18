Taciyev derbi sonrası Paxtakor oyuncularını sert eleştirdi

·4·Spor
Taciyev derbi sonrası Paxtakor oyuncularını sert eleştirdi

Paxtakor, Taşkent derbisinde Lokomotiv ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik iki puan kaybetti. Maçın ardından takımın teknik direktörü Kamoliddin Taciyev, öğrencilerinin performansından duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi.

Uzmana göre Paxtakor, erken golü bulduktan sonra adeta oyunu bıraktı.

“Bir gol attık ve sonra oynamadık”

Paxtakor, maçın 11. dakikasında Rustam Turdimurodov'un golüyle öne geçti. Ancak takım üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda Shodiyor Shodiboyev'in golüyle skor eşitlendi.

Taciyev, oyuncularının ilk golden sonra galibiyetin kolay geleceğini düşünmüş olabileceklerini belirtti.

“Bir gol attık ve Paxtakor takımı oynamayı bıraktı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kolayca kazanacaklarını düşündüler. Ancak kimse galibiyeti kolay vermez” dedi teknik direktör.

Teknik adam, ilk on dakika hariç takımın maçın genelinde kötü bir performans sergilediğini vurguladı.

“Kimse kendi seviyesinde oynamadı”

Basın toplantısında teknik direktöre, takımın durgun performansında iki aylık aranın etkili olup olmadığı soruldu.

Ancak Taciyev, bunu temel bir bahane olarak kabul etmedi.

“Formda olmasanız bile herkes mücadele etmeli, oynamalı ve koşmalı. Herkes formda değil. Bence mesele başka. İnceleyip, analiz edip konuşacağız” dedi.

Uzmana göre sorun sadece tek bir hat veya belirli oyuncularla ilgili değil.

“Tüm pozisyonlarda sorun vardı”

Maç istatistiklerine göre Paxtakor, kaleye sadece iki isabetli şut çekebildi. Lokomotiv'de ise bu sayı beşti.

Taciyev, takımının hücumları şutla sonuçlandıramamasına da dikkat çekti.

“Bugün çok sorun vardı. Her pozisyonda problem yaşadık. Ceza sahasına giriyoruz ama kimse kaleye vurmuyor. Kaleye vurmazsanız gol atamazsınız” dedi teknik direktör.

Ona göre oyuncular, uygun pozisyonlarda şut çekmek yerine gereksiz paslara yöneldiler.

Chinedu'nun zamana ihtiyacı var

Kamoliddin Taciyev, yeni forvet Chinedu'nun performansını da değerlendirdi.

“Chinedu antrenmanlarda iyi. Bugün de çabaladı. Henüz oyuna tam adapte olması gerekiyor. Yeni geldi. İnşallah gollerini atacak” şeklinde konuştu. Tribuna.uz gazetecisi.

Taciyev'in açıklamalarından yola çıkarak, Paxtakor'da derbi sonrası ciddi bir analiz ve oyuncularla açık bir görüşme yapılması bekleniyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımın, önümüzdeki haftalarda bu tür puan kayıplarını tekrarlamaması gerekecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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