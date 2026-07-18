Filistin'de ev yıkımları yine acı verici görüntülere sahne oldu

·5·Dünya
Filistin'de ev yıkımları yine acı verici görüntülere sahne oldu

Filistin'in Batı Şeria'nın güneyinde ev yıkımları devam ediyor. İsrail güçleri tarafından yürütülen bu çalışmalar yerel halk arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Halk, evlerinin gözleri önünde yıkılmasını izlemek zorunda kalıyor. Onlar için bu yer sadece bir yaşam alanı değil, yıllar içinde biriktirilmiş anılar, aile hayatı ve güvenlik duygusuyla bağlı oldukları bir mekandı.

İsrail tarafı ev yıkımlarını bazı durumlarda kaçak yapılaşma veya güvenlik gerekliliği ile gerekçelendiriyor. Filistinliler ve uluslararası kuruluşlar ise bu uygulamanın halkı kendi yaşam alanlarından zorla göçe zorladığını vurguluyor.

Bu mesele, İsrail-Filistin çatışmasında uzun yıllardır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Verilere göre, 1967'den 2017'ye kadar yaklaşık 50 bin Filistinli evi yıkıldı. 7 Ekim 2023'ten sonra ise ev yıkımları yeniden arttı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İsrail mahkumların kaçmaması için hapishaneyi timsahlarla çevrelemeyi planlıyorİsrail mahkumların kaçmaması için hapishaneyi timsahlarla çevrelemeyi planlıyorBugün, 03:18Tarihte ilk kez robotlar MMA dövüşünde karşı karşıya geldiTarihte ilk kez robotlar MMA dövüşünde karşı karşıya geldiDün, 21:40Pelé'nin final forması açık artırmada yaklaşık 5 milyon dolara satıldı!Pelé'nin final forması açık artırmada yaklaşık 5 milyon dolara satıldı!Dün, 19:13Uganda'nın 86 yaşındaki başbakan yardımcısı yeniden gündemdeUganda'nın 86 yaşındaki başbakan yardımcısı yeniden gündemdeDün, 19:06Neymar 23 milyon dolara yat satın aldıNeymar 23 milyon dolara yat satın aldıDün, 18:49Ailesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamışAilesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamışDün, 18:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?