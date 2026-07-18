Filistin'de ev yıkımları yine acı verici görüntülere sahne oldu

Filistin'in Batı Şeria'nın güneyinde ev yıkımları devam ediyor. İsrail güçleri tarafından yürütülen bu çalışmalar yerel halk arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Halk, evlerinin gözleri önünde yıkılmasını izlemek zorunda kalıyor. Onlar için bu yer sadece bir yaşam alanı değil, yıllar içinde biriktirilmiş anılar, aile hayatı ve güvenlik duygusuyla bağlı oldukları bir mekandı.

İsrail tarafı ev yıkımlarını bazı durumlarda kaçak yapılaşma veya güvenlik gerekliliği ile gerekçelendiriyor. Filistinliler ve uluslararası kuruluşlar ise bu uygulamanın halkı kendi yaşam alanlarından zorla göçe zorladığını vurguluyor.

Bu mesele, İsrail-Filistin çatışmasında uzun yıllardır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Verilere göre, 1967'den 2017'ye kadar yaklaşık 50 bin Filistinli evi yıkıldı. 7 Ekim 2023'ten sonra ise ev yıkımları yeniden arttı.