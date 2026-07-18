Tom Brady ve Lionel Messi buluşması: Lamine Yamal ile ilgili ünlü fotoğraf konuşuldu

·40·Spor
Tom Brady ve Lionel Messi buluşması: Lamine Yamal ile ilgili ünlü fotoğraf konuşuldu

Dünya sporunun iki efsanesi, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ve futbol kralı Lionel Messi New York'ta bir araya gelerek yaklaşan Dünya Kupası finali öncesinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin merkezinde, son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran Lionel Messi'nin bebek Lamine Yamal'ı yıkadığı fotoğraf vardı. Tom Brady, bu kareyi "kehanet dolu" olarak nitelendirdi; çünkü yıllar sonra o bebek, artık Messi ile şampiyonluk için mücadele edecek seviyeye ulaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu ünlü fotoğraf 2007 yılında, Lamine Yamal henüz birkaç aylıkken ve Messi Barcelona formasıyla yıldızını parlattığı dönemlerde çekilmişti. Bugün ise 19 yaşındaki Yamal, İspanya Milli Takımı'nın liderlerinden biri olarak Lionel Messi önderliğindeki Arjantin'e karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu olay, futbol dünyasındaki nesil değişimini ve kaderin kendine has cilvesini gözler önüne serdi.

Messi genç yetenek hakkında

Lionel Messi, kendisinden onlarca yaş küçük olan rakibi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. "19 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünya futbolunun önde gelen oyuncularından biri haline geldi. Önünde koca bir kariyer var ve tarihi başarılara imza atmak için harika bir fırsata sahip. Ona her zaman en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi Messi, FIFA ve Fanatics tarafından düzenlenen etkinlikte.

Aynı zamanda Arjantin kaptanı, finalde İspanya'ya galibiyeti kolayca teslim etmeyeceklerini de vurguladı. Messi'ye göre Arjantin Milli Takımı, Lamine Yamal'ı durdurmak için her türlü önlemi alacak, ancak bunun oldukça zor bir görev olduğunu da kabul etti. İspanya'nın sadece tek bir oyuncudan ibaret olmadığını, kadrolarında daha birçok yetenekli futbolcunun bulunduğunu özellikle belirtti.

İstatistiklere bakacak olursak, bu Dünya Kupası Lionel Messi için son derece başarılı geçiyor. 7 maçta 8 gol ve 4 asistle oynayan Messi, kariyerindeki rekorları yenilemeye devam ediyor. Dünya Kupalarındaki toplam istatistiği 33 maçta 21 gol ve 12 asiste ulaştı.

Yamal'ın etkisi ve final beklentileri

Lamine Yamal'ın bu turnuvadaki istatistikleri Messi kadar parlak olmasa da (7 maçta 1 gol), sahadaki etkisi yadsınamaz. Fransa ile oynanan yarı final maçında penaltı kazandırarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Yamal'ın süratli hareketleri rakip savunmacıları sürekli baskı altında tutuyor ve takım arkadaşları için boş alanlar yaratıyor.

Bu final, Messi için kariyerinin son Dünya Kupası olabilirken, Yamal için ise ilki olacak. Bir zamanlar Messi'nin kucağında olan bebek, şimdi onun tahtını devralmaya çalışacak. Futbol kamuoyu bu karşılaşmayı sadece iki ülkenin değil, iki büyük dönemin çatışması olarak bekliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Lamine Yamal'ın babası bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, onu "iki efsanenin başlangıcı" olarak tanımlamıştı. Şimdi ise bu sözlerin sahada kanıtlanması gerekiyor.

Lionel MessiLamine YamalTom BradyArjantinİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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