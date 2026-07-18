Infantino, Trump'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rolünü özel olarak vurguladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın sonuna yaklaşılırken ABD Başkanı Donald Trump'a özel bir teşekkürde bulundu. Infantino'ya göre, Trump'ın katkıları olmasaydı turnuva bu denli büyük bir başarıya ulaşamazdı.

Bu açıklamalar, New York'taki ünlü Trump Tower binasında düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

«Amerikan rüyası gerçeğe dönüştü»

Gianni Infantino konuşmasında, 2026 Dünya Kupası'nın tüm dünyayı birleştirdiğinin altını çizdi.

FIFA Başkanı, «Sayın Başkan, Amerikan rüyası gerçeğe dönüştü. Tüm dünyayı birleştirdik» ifadelerini kullandı.

Infantino, turnuvanın ölçeğine ve ona olan küresel ilgiye özel bir vurgu yaptı.

Trump'ın katkılarına yüksek övgü

FIFA Başkanı, Donald Trump'ın Dünya Kupası'nın organizasyonu ve yürütülmesindeki rolünü de takdirle karşıladı.

Infantino, «Övgüye ihtiyacınız olmadığını biliyorum. Ancak siz olmasaydınız bu Dünya Kupası bu kadar büyük bir başarıya ulaşamazdı» dedi.

Bu sözler, Trump'ın turnuva çevresindeki organizasyonel ve siyasi süreçlere olan katılımına verilen yüksek bir değer olarak yorumlandı.

Mundial final aşamasına ulaştı

2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Turnuvanın finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları dünya kupası için mücadele edecek. Bu karşılaşma, turnuvanın yeni şampiyonunu belirleyecek.

Infantino, İran takımına da teşekkür etmişti

Daha önce FIFA Başkanı'nın, İran milli takımına da Dünya Kupası'na katılımlarından dolayı özel bir teşekkür ilettiği bildirilmişti.

Şimdi ise turnuvanın final maçı öncesinde Infantino, organizasyonun genel başarısında Donald Trump'ın payını özel olarak dile getirdi.