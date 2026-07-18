Yapay zeka patlamasının bankalara faydası: ABD finans devleri rekor kâr elde ediyor

ABD'nin en büyük yatırım bankaları, yapay zeka (AI) altyapısına yönlendirilen devasa sermaye akışı fonunda rekor düzeyde komisyon geliri kaydetti. Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi finans devlerinin raporlarına göre, teknolojik devrim finans piyasalarında yeni bir "süper döngü" başlattı. Bu süreç sadece yazılım geliştiricilerini değil, veri merkezleri ve enerji sistemlerinin finansmanı sayesinde bankaların kasasını da dolduruyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Goldman Sachs bankası, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre yatırım bankacılığından 3,4 milyar dolar komisyon elde etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla banka tarihindeki en yüksek seviye oldu. Banka CEO'su David Solomon, bu durumu "AI için sermaye harcamalarının süper döngüsü" olarak nitelendirdi. Ona göre, hesaplama altyapısı kurmak için fon talebi tüm bölgelerde ve sektörlerde hızla artıyor.

Yatırım hacmi ve altyapı yarışı

Finans piyasasındaki hareketlilik sadece hisse senetlerinde değil, borçlanma araçlarında da hissediliyor. Örneğin, Goldman Sachs hisse senedi arzından elde ettiği geliri yüzde 130, tahvil ihracından elde ettiği geliri ise yüzde 75 artırdı. Ayrıca, sekiz büyük bankanın OpenAI ile ilgili 40 milyar dolarlık bir anlaşmayı gerçekleştirmek için SoftBank'a kredi sağlaması, sektördeki finansal iştahın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Diğer bankalardaki büyüme oranları da şaşırtıcı: JPMorgan 3,3 milyar dolar (yüzde 30 büyüme), Morgan Stanley 2,44 milyar dolar (yüzde 58 büyüme) ve Bank of America 2,14 milyar dolar (yüzde 50 büyüme) komisyon toplamayı başardı. Morgan Stanley analistlerinin tahminlerine göre, veri merkezi inşaat maliyetleri 2026'da 850 milyar doları bulurken, 2028'e kadar bu rakam 1,5 trilyon dolara ulaşabilir.

Banka yöneticileri bu hareketliliği sadece AI şirketleriyle değil, onları çevreleyen tüm ekosistemle ilişkilendiriyor. Bunlar şunları içeriyor:

Veri depolama ve işleme merkezlerinin (data-centers) inşası;

Enerji arzı ve sürdürülebilir elektrik şebekelerinin oluşturulması;

Bellek birimleri ve yüksek performanslı çiplerin üretimi;

Bulut bilişim teknolojileri için yeni platformlar.

Riskler ve ihtiyati tedbirler

Ancak, bu hızlı büyüme bankaları temkinli olmaya da çağırıyor. Citigroup CEO'su Jane Fraser, AI'nın müşteri görüşmelerinin merkezine oturduğunu vurgulasa da bazı projelere ret cevabı verildiği biliniyor. Özellikle JPMorgan, veri merkezleriyle ilgili bazı anlaşmalardan vazgeçti. Bunun nedeni, elektrik enerjisi kıtlığı ve gelecekte bu binaların kiracılarının kim olacağına dair belirsizlikler oldu.

Genel olarak, ABD'nin en büyük beş bankasının net kârı ikinci çeyrekte 49 milyar dolar oldu; bu, geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış anlamına geliyor. Buna rağmen David Solomon, mevcut döngünün sonsuza kadar sürmeyeceği konusunda uyardı. Ona göre, piyasa er ya da geç bir "yeniden ayarlama" aşamasıyla karşılaşacak ve ancak ondan sonra daha sürdürülebilir bir büyüme dönemi başlayabilir. Şimdilik bankalar için temel soru, enerji sisteminin AI genişlemesini ne kadar destekleyebileceğinde düğümleniyor.