edgeX platforması, EDGE tokeninin çöküşünden dış güçleri sorumlu tuttu

·49·Ekonomi
edgeX platforması, EDGE tokeninin çöküşünden dış güçleri sorumlu tuttu

Merkeziyetsiz borsa edgeX, EDGE tokeninin fiyatındaki %40'ı aşan düşüşü, kimliği belirsiz dış tarafların "kasıtlı" manipülasyonu ile açıkladı. Ancak ünlü on-chain araştırmacısı ZachXBT, bu iddiaları reddederek duruma farklı bir bakış açısı getirdi. CoinMarketCap verilerine göre, EDGE fiyatı Salı günü 1,20 USD seviyesinden 0,3663 USD seviyesine, yani yaklaşık %70 oranında düştü. Bu haberi Cointelegraph.com aktarıyor.

edgeX ekibi, X sosyal medya platformunda token fiyatındaki ani ve düzensiz hareketleri izlediklerini ve aktif bir soruşturma yürüttüklerini duyurdu. Buna yanıt olarak ZachXBT, projenin toplam arzının bir grup içeriden öğrenen (insider) tarafından kontrol edildiğini ve düşük dolaşımdaki arz (low float) nedeniyle tokenin bu tür dalgalanmalara karşı aşırı savunmasız olduğunu vurguladı. Piyasa yapıcılarla yapılan anlaşmaların açıklanmasını talep etti.

Şu anda 1 milyar adet EDGE tokeninden sadece 350 milyonu dolaşımda; bu da toplam arzın üçte ikisinin henüz piyasaya sürülmediği anlamına geliyor. Böylesine düşük likidite koşullarında, büyük sahiplerin satışları fiyatın sert bir şekilde çökmesine neden olabilir. edgeX platformu ise sistem güvenliğinin tehlikeye girmediğini, sorunun sadece piyasa bütünlüğüne yönelik bir dış saldırı olduğunu savunuyor.

ZachXBT, projenin açıklamasına kinayeli bir yanıt vererek, arzın neredeyse tamamını kontrol eden tarafın kendini suçlu bulmamasının doğal olduğunu yazdı. DefiLlama verilerine göre edgeX, işlem hacmi bakımından 16. sırada yer alıyor ve kilitli toplam değeri (TVL) 137 milyon USD seviyesinde. Genel DEX piyasasındaki aktivite düşüşü de bu tür düşük likiditeli tokenler için ek risk oluşturuyor.

EdgeXKripto ParaBitcoinBlokzincirYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor