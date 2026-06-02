edgeX platforması, EDGE tokeninin çöküşünden dış güçleri sorumlu tuttu

Merkeziyetsiz borsa edgeX, EDGE tokeninin fiyatındaki %40'ı aşan düşüşü, kimliği belirsiz dış tarafların "kasıtlı" manipülasyonu ile açıkladı. Ancak ünlü on-chain araştırmacısı ZachXBT, bu iddiaları reddederek duruma farklı bir bakış açısı getirdi. CoinMarketCap verilerine göre, EDGE fiyatı Salı günü 1,20 USD seviyesinden 0,3663 USD seviyesine, yani yaklaşık %70 oranında düştü. Bu haberi Cointelegraph.com aktarıyor.

edgeX ekibi, X sosyal medya platformunda token fiyatındaki ani ve düzensiz hareketleri izlediklerini ve aktif bir soruşturma yürüttüklerini duyurdu. Buna yanıt olarak ZachXBT, projenin toplam arzının bir grup içeriden öğrenen (insider) tarafından kontrol edildiğini ve düşük dolaşımdaki arz (low float) nedeniyle tokenin bu tür dalgalanmalara karşı aşırı savunmasız olduğunu vurguladı. Piyasa yapıcılarla yapılan anlaşmaların açıklanmasını talep etti.

Şu anda 1 milyar adet EDGE tokeninden sadece 350 milyonu dolaşımda; bu da toplam arzın üçte ikisinin henüz piyasaya sürülmediği anlamına geliyor. Böylesine düşük likidite koşullarında, büyük sahiplerin satışları fiyatın sert bir şekilde çökmesine neden olabilir. edgeX platformu ise sistem güvenliğinin tehlikeye girmediğini, sorunun sadece piyasa bütünlüğüne yönelik bir dış saldırı olduğunu savunuyor.

ZachXBT, projenin açıklamasına kinayeli bir yanıt vererek, arzın neredeyse tamamını kontrol eden tarafın kendini suçlu bulmamasının doğal olduğunu yazdı. DefiLlama verilerine göre edgeX, işlem hacmi bakımından 16. sırada yer alıyor ve kilitli toplam değeri (TVL) 137 milyon USD seviyesinde. Genel DEX piyasasındaki aktivite düşüşü de bu tür düşük likiditeli tokenler için ek risk oluşturuyor.