Süper Lig, 12. Hafta: Navbahor galibiyeti son dakikada kaçırdı

Süper Lig'in 12. haftasındaki en dramatik karşılaşmalardan birinde Navbahor, OKMK'ya 3-2 mağlup oldu. Namangan ekibi iki kez öne geçmesine rağmen, konuk ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın kaderini 90+3. dakikada atılan gol belirledi.

Jiyanov'dan erken gol

Navbahor maça hızlı başladı ve 8. dakikada skoru açtı. Ruslanbek Jiyanov yakaladığı fırsatı değerlendirerek 'şahinler'i öne geçirdi.

Ancak OKMK'nın beraberlik golü için fazla beklemesi gerekmedi. 20. dakikada Hazratjon Tursunqulov dengeyi sağladı: 1-1.

11 dakika sonra Husayn Norchayev ev sahibini tekrar öne geçirdi. Takımlar devre arasına Navbahor'un 2-1'lik üstünlüğüyle gitti.

Yedek oyuncular oyunu değiştirdi

İkinci yarıda OKMK baskıyı artırarak mağlubiyetten kurtulmaya çalıştı.

80. dakikada oyuna giren Ali Abdurahmonov, sadece iki dakika sonra takımına golü getirdi. 82. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

65. dakikada oyuna dahil olan Sentoku ise maçın kahramanı oldu.

Galibiyet golü 90+3. dakikada geldi

Maçın berabere bitmesi beklenirken, OKMK son ataklarından birini gole çevirdi.

90+3. dakikada Sentoku, Navbahor kalesini havalandırarak Almaliq ekibine 3-2'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.

Böylece Navbahor, iki kez öne geçtiği maçtan puansız ayrıldı.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Navbahor 20 puanla Süper Lig puan tablosunda 4. sırada kaldı.

OKMK ise puanını 19'a yükselterek 6. sıraya yerleşti.

Süper Lig, 12. Hafta

Navbahor — OKMK — 2:3

Goller:

Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0;

Hazratjon Tursunqulov, 20 — 1:1;

Husayn Norchayev, 31 — 2:1;

Ali Abdurahmonov, 82 — 2:2;

Sentoku, 90+3 — 2:3.

Navbahor: Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Xolmatov, Norchayev, Ro‘ziyev, Rahimjonov, Ilich, Jgerenaya, G‘ulomov.

OKMK: Ilyosov, Papava, O‘lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov, Sobirjonov, Tursunqulov, Axrorov, Karimov, Xaqnazariy.

Sizce Navbahor'un son dakikalardaki mağlubiyetinin sebebi neydi?