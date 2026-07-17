Son Dakika: Zinedine Zidane Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor

Fransız futbolunda büyük bir devir kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın önümüzdeki günlerde Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atanması bekleniyor. Bu gelişmeyi ünlü muhabir ve futbol uzmanı Fabrizio Romano duyurdu.

Zamin.uz dünya futbolundaki bu en büyük atamanın detaylarını ve Fransa Milli Takımı'ndaki beklenen değişikliklerin nedenlerini sunuyor.

Anlaşma hazır: Zidane sadece Fransa'yı beklemişti

Muhabirin bilgilerine göre, 53 yaşındaki Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmenin tüm şartlarında tam mutabakata vardı. Hatta birlikte çalışacağı teknik ekibini bile kurmuş durumda.

Resmi açıklama ve imza töreni, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın görevinden resmen ayrılmasının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

Önemli gerçek: Zidane, aylar öncesinden Fransa Milli Takımı'ndan gelecek bir teklifi beklemeyi hedeflemişti. Bu nedenle, geçen süre zarfında dünyanın en önde gelen kulüplerinden ve diğer milli takımlardan gelen birçok cazip teklifi kesin bir dille reddetmişti.

Deschamps'ın ayrılışına ne sebep oldu?

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nı tam 14 yıl boyunca, yani 2012'den beri yönetiyordu. Ancak yakın zamanda düzenlenen 2026 Dünya Kupası onun için son turnuva oldu.

Bu yıl 14 Temmuz'da Arlington'da (ABD) düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Bu başarısızlık, Deschamps'ın görevden ayrılma sürecini hızlandırdı.

İki efsanenin teknik direktörlük sonuçları: Kimin ne tür başarıları var?

Fransa tarihindeki en uzun süre görev yapan ve en başarılı teknik direktör ile görevi devralan yeni kurtarıcının bugüne kadar elde ettiği başarıları karşılaştırıyoruz:

Teknik Direktör Kazandığı kupalar ve başarılar Çalıştırdığı takımlar Didier Deschamps Dünya Şampiyonu (2018), UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, 2022 Dünya Kupası ve Euro 2016 finalisti Fransa Milli Takımı (2012–2026) Zinedine Zidane Üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 2 kez La Liga şampiyonu, İspanya Süper Kupası sahibi Real Madrid (İspanya)

Gördüğünüz gibi, Zidane bugüne kadar sadece Real Madrid'de teknik direktörlük yapmış olsa da orada fenomenal ve tekrarlanamaz sonuçlara imza attı. Şimdi ise kariyerinde ilk kez bir milli takımın başına geçiyor.

Taraftarlar ve uzmanlar, Zidane'ın gelişinin Fransa Milli Takımı'na yeni bir güç ve motivasyon katacağına, özellikle takım kaptanı Kylian Mbappe ve diğer yıldızların performansını yeni bir seviyeye taşıyacağına büyük bir inanç besliyorlar.