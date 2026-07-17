Son Dakika: Zinedine Zidane Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor

·26·Spor
Son Dakika: Zinedine Zidane Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor

Fransız futbolunda büyük bir devir kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın önümüzdeki günlerde Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atanması bekleniyor. Bu gelişmeyi ünlü muhabir ve futbol uzmanı Fabrizio Romano duyurdu.

Zamin.uz dünya futbolundaki bu en büyük atamanın detaylarını ve Fransa Milli Takımı'ndaki beklenen değişikliklerin nedenlerini sunuyor.

Anlaşma hazır: Zidane sadece Fransa'yı beklemişti

Muhabirin bilgilerine göre, 53 yaşındaki Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmenin tüm şartlarında tam mutabakata vardı. Hatta birlikte çalışacağı teknik ekibini bile kurmuş durumda.

Resmi açıklama ve imza töreni, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın görevinden resmen ayrılmasının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

Önemli gerçek: Zidane, aylar öncesinden Fransa Milli Takımı'ndan gelecek bir teklifi beklemeyi hedeflemişti. Bu nedenle, geçen süre zarfında dünyanın en önde gelen kulüplerinden ve diğer milli takımlardan gelen birçok cazip teklifi kesin bir dille reddetmişti.

Deschamps'ın ayrılışına ne sebep oldu?

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nı tam 14 yıl boyunca, yani 2012'den beri yönetiyordu. Ancak yakın zamanda düzenlenen 2026 Dünya Kupası onun için son turnuva oldu.

Bu yıl 14 Temmuz'da Arlington'da (ABD) düzenlenen Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Bu başarısızlık, Deschamps'ın görevden ayrılma sürecini hızlandırdı.

İki efsanenin teknik direktörlük sonuçları: Kimin ne tür başarıları var?

Fransa tarihindeki en uzun süre görev yapan ve en başarılı teknik direktör ile görevi devralan yeni kurtarıcının bugüne kadar elde ettiği başarıları karşılaştırıyoruz:

Teknik Direktör

Kazandığı kupalar ve başarılar

Çalıştırdığı takımlar

Didier Deschamps

Dünya Şampiyonu (2018), UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, 2022 Dünya Kupası ve Euro 2016 finalisti

Fransa Milli Takımı (2012–2026)

Zinedine Zidane

Üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 2 kez La Liga şampiyonu, İspanya Süper Kupası sahibi

Real Madrid (İspanya)

Gördüğünüz gibi, Zidane bugüne kadar sadece Real Madrid'de teknik direktörlük yapmış olsa da orada fenomenal ve tekrarlanamaz sonuçlara imza attı. Şimdi ise kariyerinde ilk kez bir milli takımın başına geçiyor.

Taraftarlar ve uzmanlar, Zidane'ın gelişinin Fransa Milli Takımı'na yeni bir güç ve motivasyon katacağına, özellikle takım kaptanı Kylian Mbappe ve diğer yıldızların performansını yeni bir seviyeye taşıyacağına büyük bir inanç besliyorlar.

Zinedine ZidaneFransaFutbolDidier DeschampsMilli Takım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pakhtakor derbide takıldı, Mash’al ilk galibiyetini aldıPakhtakor derbide takıldı, Mash’al ilk galibiyetini aldıBugün, 22:39Zidane taktiği: Real Madrid'deki sırlar Fransa Milli Takımı'nda nasıl işler?Zidane taktiği: Real Madrid'deki sırlar Fransa Milli Takımı'nda nasıl işler?Bugün, 22:17Cucurella final öncesi beklenmedik kararını açıkladıCucurella final öncesi beklenmedik kararını açıkladıBugün, 22:08Süper Lig, 12. Hafta: Navbahor galibiyeti son dakikada kaçırdıSüper Lig, 12. Hafta: Navbahor galibiyeti son dakikada kaçırdıBugün, 22:0667 yıllık forma milyonlarca dolara yeni sahibini buldu67 yıllık forma milyonlarca dolara yeni sahibini bulduBugün, 21:55Gonzalo García, Mourinho'yu etkiledi: Karar bile hazırGonzalo García, Mourinho'yu etkiledi: Karar bile hazırBugün, 21:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı