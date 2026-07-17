Microsoft Copilot artık bilgisayar arızalarını tespit ediyor: Yeni PC Insights özelliği

Microsoft, Windows üzerindeki Copilot yapay zeka asistanı için önemli bir güncellemeyi test ediyor. PC Insights adlı yeni özellik, kullanıcıların bilgisayarlarının durumunu doğal dille sorgulamalarına ve sistem tanılamasını kolayca gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bu yeniliğin, teknik bilgisi kısıtlı kullanıcılar için karmaşık ayarlar ve “Görev Yöneticisi” (Task Manager) içinde kaybolma sorununu ortadan kaldırması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Windows Latest tarafından paylaşılan bilgilere göre PC Insights, kullanıcı sorgusu üzerine sistemin teknik özelliklerini analiz ediyor ve çeşitli sorunların nedenlerini belirlemeye yardımcı oluyor. Örneğin, kullanıcı “100 GB boyutunda bir oyun yüklemek için yeterli alan var mı?” diye sorduğunda, Copilot depolama alanını kontrol edip net bir yanıt veriyor. Ayrıca işlemci kullanımı, pil durumu ve diğer önemli parametreler hakkında rapor sunabiliyor.

Sistemi tam kontrol etme imkanı

Microsoft'un teknik belgelerine göre Copilot, sadece CPU ve RAM kullanımını değil, aynı zamanda GPU (ekran kartı) performansını da izleyebiliyor. Ayrıca aşağıdaki alanlarda veri toplama yeteneğine sahip olacak:

Disk alanı ve belirli klasörlerin boyutunu hesaplama;

Bağlı USB cihazları, harici diskler ve yazıcıları tanımlama;

Web kameraları ve diğer çevre birimlerinin durumunu kontrol etme;

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı kalitesini analiz etme.

Güvenlik açısından PC Insights özelliği yalnızca kullanıcı izniyle çalışıyor. Donanımla ilgili her sorguda sistem onay istiyor, ancak kullanıcı kalıcı izin verme modunu da etkinleştirebiliyor. Şimdilik Copilot'un kişisel dosyaları açamadığını ve sorunları otomatik olarak çözmek yerine sadece tespit edip önerilerde bulunmakla sınırlı kaldığını belirtmekte fayda var.

“Ağır” asistan: Kaynak tüketimi sorunu

Yeni özelliğin birçok faydalı yönü olsa da, sisteme getirdiği yük uzmanlar arasında soru işareti yaratıyor. Windows Latest tarafından yapılan testler, Copilot uygulamasının mevcut haliyle bekleme modunda bile 1 GB'a kadar RAM kullanabildiğini gösterdi. Bu durum, daha düşük donanımlı bilgisayar sahipleri için ciddi bir rahatsızlık oluşturabilir.

Ayrıca Copilot, kendi Microsoft Edge tarayıcı örneğiyle birlikte geldiği için diskte ek yer kaplıyor. Eğer yapay zeka asistanı tanılama sürecinde sistemi yavaşlatırsa, önerilerinin ne kadar verimli olacağı şimdilik belirsiz. Microsoft'un gelecekte bu kaynak tüketimini optimize etmesi bekleniyor.

Bu özellik, Windows güncellemeleriyle birlikte kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Sistemi manuel olarak yapılandırmakta zorlananlar için Copilot gerçek bir dijital danışmana dönüşebilir, ancak kararlı bir çalışma için bilgisayarın teknik kapasitesinin yeterli olması gerekiyor.