Cucurella final öncesi beklenmedik kararını açıkladı

İspanya milli takımı savunma oyuncusu Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde geleceği hakkında sürpriz bir açıklama yaptı. Futbolcu, Arjantin karşısında zafer kazanılması durumunda ertesi gün milli takımı bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Ona göre, Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazandıktan sonra milli takım formasıyla ulaşılacak daha büyük bir hedef kalmayacak.

«Ertesi gün de la Fuente'yi arayacağım»

The Touchline, Cucurella'nın sözlerini aktardı.

«Eğer İspanya Dünya Kupası'nı kazanırsa, ertesi gün Luis de la Fuente'yi arayacağım ve milli takım kariyerimi noktalayacağım» dedi savunma oyuncusu.

Futbolcu bu kararını, milli takımla elde ettiği başarılar ve önündeki tarihi fırsatla açıkladı.

İki yılda iki büyük kupa

İspanya milli takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Şimdi takım, iki yıl aradan sonra dünya şampiyonluğunu da elde etme şansına sahip.

«2024'te Avrupa Şampiyonası'nı, ardından da Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra daha fazlasını hayal etmek zor» diye ekledi Cucurella.

İspanya finalde galip gelirse, savunma oyuncusu milli takım kariyerini zirvede noktalayabilir.

İspanya'yı Arjantin'e karşı final bekliyor

2026 Dünya Kupası'nın final mücadelesi İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak.

Karşılaşma 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Maçın TSİ 00:00'da başlaması planlanıyor.

Bir yanda yeni nesil oyunculara güvenen İspanya, diğer yanda ise son dünya şampiyonu Arjantin sahaya çıkacak.

Final Cucurella için son maç olabilir

Eğer İspanya dünya şampiyonluğunu kazanırsa, Arjantin'e karşı oynanacak final Cucurella'nın milli takımdaki son maçı olabilir.

Ancak bunun için İspanyolların Lionel Messi önderliğindeki Arjantin engelini aşması gerekiyor. Yani futbolcunun kariyerindeki en büyük kararın kaderi tek bir finale bağlı.