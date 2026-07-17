67 yıllık forma milyonlarca dolara yeni sahibini buldu

·38·Spor
67 yıllık forma milyonlarca dolara yeni sahibini buldu

Brezilya futbol efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği forma açık artırmada devasa bir meblağa satıldı. Sotheby's müzayede evinin basın açıklamasına göre, nadir forma yeni sahibine 4,88 milyon ABD doları karşılığında satıldı.

Bu forma, Pele'nin kariyerindeki en unutulmaz maçlardan biriyle bağlantılı. 1958 Dünya Kupası finalinde genç forvet iki gol atarak, Brezilya milli takımının tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasında belirleyici bir rol oynamıştı. İsveç'in ev sahipliği yaptığı final maçında Brezilyalılar, ev sahibini 5:2 skorla mağlup etmişti.

Bu zafer Pele'nin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuydu. Daha sonra iki kez daha dünya şampiyonu olan Pele, toplamda üç kez Dünya Kupası'nı kazanan tarihteki tek futbolcu olmaya devam ediyor.

Ayrıca Pele, o finalde attığı gollerle bir başka tarihi başarıya daha imza atmıştı. O, 17 yaş 249 günlükken Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu olarak rekor kırmıştı. İlginçtir ki, bu rekor günümüze kadar hiçbir futbolcu tarafından kırılamadı.

Bilgi olarak, forma satışındaki mutlak rekor hala Diego Maradona'ya ait. Onun 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı oynadığı maçta giydiği meşhur forma 2022 yılında açık artırmada 9,3 milyon dolarkarşılığında satılmıştı ve bu rakam hala en yüksek sonuç olma özelliğini koruyor.

PeleDünya KupasıFutbolMüzayedeBrezilya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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