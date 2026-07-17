Tarihte ilk kez robotlar MMA dövüşünde karşı karşıya geldi

Dün, 16 Temmuz günü Çin'de karma dövüş sanatları (MMA) kuralları çerçevesinde dünya tarihinde ilk kez robot dövüşü düzenlendi. İleri teknolojileri ve yapay zeka yeteneklerini sergileyen bu müsabaka büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda MMA Mania yayını haber verdi.

Belirtildiğine göre, söz konusu yarışma Çinli EngineAI şirketi tarafından düzenlenen Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) robotik turnuvası kapsamında gerçekleştirildi. Müsabaka Shenzhen şehrindeki Nanshan Kültür ve Spor Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe ünlü film yıldızı Donnie Yen özel konuk olarak katıldı.

Kaydedildiğine göre, yarışmanın eleme aşamasında dünyanın 10 ülkesinden 200'den fazla takım yer aldı. Çevrimiçi elemelerin sonuçlarına göre en iyi dereceyi elde eden 32 takım final aşamasına katılmaya hak kazandı.

Tüm katılımcılar ana dövüşçü olarak EngineAI'nin T800 robotunu temel aldı. Ancak her takım, robotunu rakiplerinden üstün kılmak amacıyla özel koruyucu zırhlar, yapısal çözümler ve çeşitli mühendislik geliştirmeleri uyguladı. Bu durum, her robotun yeteneklerinin kendine has bir şekilde sergilenmesini sağladı.

Final aşamasında yer alan takımlar arasında California Üniversitesi (Berkeley), Stanford Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarının temsilcileri de bulunuyordu.

Turnuvanın toplam ödül havuzu 10 milyon yuan (yaklaşık 1,48 milyon ABD doları) olarak belirlendi. Yetkililer, bu yarışmanın robotik ve yapay zeka alanında yeni bir dönemi başlatabileceğini vurguladı.