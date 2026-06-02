Capital B şirketi Bitcoin alımı için 122 milyar dolar topluyor

Fransa borsasında işlem gören Capital B şirketi, Bitcoin rezervlerini önemli ölçüde genişletmek amacıyla hissedarlardan yeni sermaye artırımı için onay istiyor. Şirket, yeni hisse senedi ve kredi araçları ihraç ederek kripto para alımlarını hızlandırmayı planlıyor. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Capital B yönetim kurulu üyesi Alexandre Laizet'in X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre şirket, 5 milyar avro (yaklaşık 5,8 milyar dolar) sermaye artırımı ve 116 milyar dolarlık kredi aracı oluşturulması için teklif sundu. Hissedarlar bu konu hakkında 17 Haziran'a kadar çevrimiçi oy kullanabilirler.

Bu girişim, piyasa baskısı nedeniyle diğer küçük şirketlerin varlıklarını sattığı veya riskten korunma stratejilerine geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. Capital B kısa süre önce 15,2 milyon dolara 192 BTC satın almıştı; Pazartesi günkü ek alımla birlikte şirketin toplam bakiyesi 3.139 BTC'ye ulaştı.

Capital B şu anda Bitcoin rezervleri bakımından dünyada 25. sırada, Avrupa'da ise Almanya merkezli Bitcoin Group SE'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Duyurunun ardından şirketin hisse fiyatı %7 düşerek 0,56 dolara geriledi.