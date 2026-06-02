Capital B şirketi Bitcoin alımı için 122 milyar dolar topluyor

·44·Ekonomi
Capital B şirketi Bitcoin alımı için 122 milyar dolar topluyor

Fransa borsasında işlem gören Capital B şirketi, Bitcoin rezervlerini önemli ölçüde genişletmek amacıyla hissedarlardan yeni sermaye artırımı için onay istiyor. Şirket, yeni hisse senedi ve kredi araçları ihraç ederek kripto para alımlarını hızlandırmayı planlıyor. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Capital B yönetim kurulu üyesi Alexandre Laizet'in X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre şirket, 5 milyar avro (yaklaşık 5,8 milyar dolar) sermaye artırımı ve 116 milyar dolarlık kredi aracı oluşturulması için teklif sundu. Hissedarlar bu konu hakkında 17 Haziran'a kadar çevrimiçi oy kullanabilirler.

Bu girişim, piyasa baskısı nedeniyle diğer küçük şirketlerin varlıklarını sattığı veya riskten korunma stratejilerine geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. Capital B kısa süre önce 15,2 milyon dolara 192 BTC satın almıştı; Pazartesi günkü ek alımla birlikte şirketin toplam bakiyesi 3.139 BTC'ye ulaştı.

Capital B şu anda Bitcoin rezervleri bakımından dünyada 25. sırada, Avrupa'da ise Almanya merkezli Bitcoin Group SE'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Duyurunun ardından şirketin hisse fiyatı %7 düşerek 0,56 dolara geriledi.

BitcoinCapital BKripto ParaYatırımBorsa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor