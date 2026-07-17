Zidane taktiği: Real Madrid'deki sırlar Fransa Milli Takımı'nda nasıl işler?

Zinedine Zidane, dünya futbolunun en ilginç ve eşsiz teknik direktörlerinden biridir. Onu Pep Guardiola gibi belirli bir geometrik tarza veya Antonio Conte gibi katı bir savunma sistemine hapsetmek mümkün değildir. Zidane'ın başarısının temelinde iki ana sütun yatar: üst düzey taktiksel pragmatizm (esneklik) ve soyunma odasındaki mükemmel psikolojik ortam.

Zamin.uz efsanevi Fransız'ın Real Madrid'de uyguladığı taktiksel yaklaşımları ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızları, özellikle de Kylian Mbappé ile nasıl bir iletişim kuracağına dair bir analiz sunuyor.

Real Madrid'deki taktiksel tarz: "Bukalemun" etkisi

Zidane, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde medya tarafından sık sık "taktiği yok, sadece şanslı" şeklinde eleştiriliyordu. Ancak üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak sadece şansla açıklanamaz. Zidane, rakibin güçlü ve zayıf yönlerine göre takımını her türlü formasyona sokabilen bir teknik direktördür.

Tarz çeşitliliği: "BBC" (Bale, Benzema, Ronaldo) üçlüsünün parladığı dönemde geleneksel 4-3-3 taktiğini kullanmıştı. Gareth Bale sakatlandığında ise sistemi anında 4-3-1-2 ("romb") düzenine çevirerek Isco'ya serbest yaratıcılık rolü vermişti. Gerektiğinde ise katı savunma odaklı 4-4-2 dizilişini de mükemmel şekilde uygulayabiliyordu.

Kanat dominasyonu: Zidane, Marcelo ve Dani Carvajal gibi bek oyuncularına hücumda sınırsız özgürlük tanırdı. Takım, orta sahada Kroos ve Modrić aracılığıyla topu kontrol eder, rakip savunma kapandığında ise kanatlardan yapılan ortalarla sonuca giderdi.

Orta sahada özgürlük: Futbolcuları katı matematiksel çerçevelere hapsetmez. Özellikle orta saha ve hücum oyuncularına, rakip ceza sahası çevresinde yeteneklerini tam anlamıyla sergilemeleri için yaratıcı bir özgürlük tanır.

Yıldızlarla iletişim sanatı: Aura ve sonsuz saygı

Fransa Milli Takımı tarihsel olarak iç çekişmeler, büyük egoların savaşı ve soyunma odası krizleriyle ünlüdür (1998, 2010 ve hatta 2021 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlamak yeterli). Didier Deschamps bu ortamı büyük ölçüde dizginlemişti ancak Zidane'ın elinde bu konuda bambaşka bir "silah" var.

Teknik direktörün en büyük avantajı, kendisinin Zinedine Zidane olmasıdır. Futbolcular karşılarında sadece bir antrenör değil; çocukluk idollerini, futbol tarihinin en büyük efsanesini ve bir Dünya Şampiyonu'nu gördüklerini hissederler. Onun statüsü karşısında her yıldız egosunu bir kenara bırakmak zorunda kalır.

Zidane'ın yıldızları yönetmedeki temel yöntemleri şunlardır:

Cristiano Ronaldo örneği: Ronaldo kariyeri boyunca her maçta 90 dakika oynamak isterdi. Onu sezonun en kritik anları (Şampiyonlar Ligi finalleri) için enerji saklaması adına bazı lig maçlarında dinlenmeye ikna edebilen tek kişi Zidane olmuştur. Bunu emirle değil, dostane bir sohbet ve karşılıklı saygı ile başarmıştır.

Karim Benzema'nın dönüşümü: Benzema'yı uzun yıllar boyunca süren eleştirilerden koruyup onu dünyanın en iyi "9 numarası" ve "Ballon d'Or" sahibi seviyesine taşıyan şey, Zidane'ın ona olan sarsılmaz güveniydi.

Mbappé ve Zidane tandemi: Yeni Fransa nasıl olacak?

Fransa Milli Takımı'nın mevcut kaptanı ve en büyük yıldızı Kylian Mbappé için Zidane'ın gelişi ideal bir senaryodur.

Mbappé, çocukluğundan beri Zidane'a hayran olduğunu ve odasının duvarlarında Zizou'nun posterlerinin asılı olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Ayrıca Mbappé şu anda Zidane'ın evi olan Real Madrid'in formasını terletiyor.

Deschamps döneminde Fransa genellikle temkinli ve savunma ağırlıklı bir futbol oynarken, Zidane yönetiminde Mbappé ve diğer hücum yıldızları (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola) sahada daha fazla yaratıcı özgürlüğe sahip olacaklar. Zidane'ın Mbappé'yi sadece sol kanada hapsetmeyip, ona hücum hattında "serbest gezgin" (free roam) rolü vermesi bekleniyor; bu da Kylian'ın verimliliğini daha da artıracaktır.