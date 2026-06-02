MoneyGram, Stellar ağında MGUSD stablecoin'ini başlattı

Para transferi alanında dünya liderlerinden biri olan MoneyGram, Stellar ağında MGUSD adını verdiği ABD doları destekli stablecoin'ini piyasaya sürdü. Bu adım, şirketin blokzincir teknolojilerine dayalı sınır ötesi ödemeler alanındaki faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedefliyor. MGUSD, MoneyGram uygulamasına entegre edilerek kullanıcılara dolar bakiyesi tutma, küresel çapta fon transferi yapma ve bunları yerel para birimlerine çevirme imkanı tanıyor. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Yeni stablecoin başlangıçta ABD pazarında kullanıma sunuldu ve gelecekte dünya genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. MGUSD token'ları, Stripe şirketine ait olan Bridge platformu tarafından ihraç ediliyor. Projenin teknik altyapısında M0 akıllı sözleşmeleri ve Fireblocks cüzdan teknolojileri kullanıldı. Bu, MoneyGram ile Stellar Development Foundation arasındaki uzun süreli iş birliğinin yeni bir aşamasıdır.

Günümüzde sınır ötesi ödemeler, yurt içi ödemelere kıyasla daha pahalı ve yavaş gerçekleşmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 200 USD tutarındaki bir meblağın yurt dışına gönderilmesi ortalama %6,36 maliyetle gerçekleşti. Bu oran, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen %3'lük hedef göstergenin iki katından fazladır. Stablecoin'ler aracılığıyla yapılan işlemler ise blokzincir ağındaki maliyetleri bir sentin küçük bir kısmına kadar düşürebilir.

MoneyGram bu yenilikle sadece ödeme sistemini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda tüketiciler için dijital dolar bakiyesine sahip olma imkanı yaratmayı hedefliyor. Stellar ağındaki minimum komisyonun sadece 0,00001 XLM olması, geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla büyük bir avantaj sağlıyor. Bu tür inovasyonlar, küresel ekonomide para transferlerinin şeffaflığını ve hızını artırmaya hizmet ediyor.