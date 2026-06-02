Gürcistan, Mestia bölgesinde yasadışı kripto madenciliğine karşı mücadele başlattı

Gürcistan hükümeti, Mestia bölgesindeki köy ve yerleşim yerlerine elektrik sayaçları yerleştirmeyi planlıyor. Bu önlem, bölgenin enerji sistemine aşırı yük bindiren yasadışı kripto madenciliği faaliyetlerini durdurmak amacıyla hayata geçiriliyor. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Başbakan Yardımcısı Mamuka Mdinaradze Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yasadışı madencilik nedeniyle Mestia'nın elektrik tüketiminin 2025 yılında 133 milyon kilovat-saate ulaştığını belirtti. Bu rakam, benzer belediyelere göre 13 kat daha fazladır. Geniş çaplı yasadışı operasyonlar, enerji arzının kötüleşmesine ve şebekenin aşırı yüklenmesine neden olarak bölge sakinleri ve turistler için sık sık kesintilere yol açtı.

Mdinaradze'ye göre, Mestia belediyesindeki yasadışı Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 20-25 milyon Lari (9,4 milyon USD) tutarında mali zarara yol açıyor. Kolluk kuvvetlerine yasadışı madencilik çiftliklerini tespit etme görevi verildi. Sayaçlar her köy ve yerleşim birimi ölçeğinde kurularak yasadışı tüketim kaynaklarını net bir şekilde ortaya koyacak.

Svaneti bölgesinde halk için belirlenen miktara kadar elektriğin ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirtmek gerekir. Yeni düzenlemeler sadece yasadışı ticari madencilik faaliyetlerini durdurmayı hedefliyor. Gürcistan, Kafkas Dağları'ndaki hidroelektrik kaynakları sayesinde ucuz elektrik sunuyor, bu da ülkeyi Bitcoin madencileri için cazip bir merkez haline getiriyor.

Ülkede kripto madenciliği faaliyetleri için düşük elektrik tarifeleri ve serbest sanayi bölgeleri ile KDV muafiyeti gibi avantajlı vergi rejimleri mevcuttu. Ancak kontrolsüz tüketim, artık devlet ekonomisi ve enerji güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.