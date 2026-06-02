Kaiko şirketi Amberdata varlıklarını satın aldı

Paris merkezli kripto veri platformu Kaiko, ABD pazarına odaklanan veri sağlayıcısı Amberdata'yı satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma, kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasası, türev ürünler ve zincir üstü (onchain) analizlere olan talebinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Kaiko temsilcilerine göre bu işlem, bankalar, varlık yönetim şirketleri ve hedge fonlar için daha nitelikli veriler sunulmasını sağlayacak. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com aktarıyor.

Bu satın alma sonucunda Amberdata'nın türev analizleri ve yapay zeka tabanlı araştırma araçları, GVOL opsiyon analiz platformu dahil olmak üzere Kaiko ekosistemine katıldı. Kaiko CEO'su Ambre Soubiran anlaşmanın Pazartesi günü tamamlandığını doğruladı, ancak işlemin maliyeti ve şartları gizli tutuluyor. Bu, Kaiko için beşinci büyük satın alma olup şirketin pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Birleşen şirket artık dünya genelinde 250'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Daha önce Mayıs ayında Kaiko, AB'nin MiCA düzenlemeleri kapsamında lisanslı olan Cometh sağlayıcısını da bünyesine katmıştı. Ayrıca Şubat ayında Bloomberg ile iş birliği içinde geleneksel finansal verilerin blokzincir ortamına entegrasyonu projesi başlatılmıştı.

Ambre Soubiran, kripto para verileriyle çalışan şirketlerin artık geleneksel finans (TradFi) standartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Amberdata'nın satın alınması, Kaiko'yu kurumsal müşterilerin tüm veri ihtiyaçlarını karşılayabilen tek bağımsız ve küresel çapta düzenlenmiş şirket haline getiriyor.