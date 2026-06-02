Kaiko şirketi Amberdata varlıklarını satın aldı

·48·Ekonomi
Kaiko şirketi Amberdata varlıklarını satın aldı

Paris merkezli kripto veri platformu Kaiko, ABD pazarına odaklanan veri sağlayıcısı Amberdata'yı satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma, kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasası, türev ürünler ve zincir üstü (onchain) analizlere olan talebinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Kaiko temsilcilerine göre bu işlem, bankalar, varlık yönetim şirketleri ve hedge fonlar için daha nitelikli veriler sunulmasını sağlayacak. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com aktarıyor.

Bu satın alma sonucunda Amberdata'nın türev analizleri ve yapay zeka tabanlı araştırma araçları, GVOL opsiyon analiz platformu dahil olmak üzere Kaiko ekosistemine katıldı. Kaiko CEO'su Ambre Soubiran anlaşmanın Pazartesi günü tamamlandığını doğruladı, ancak işlemin maliyeti ve şartları gizli tutuluyor. Bu, Kaiko için beşinci büyük satın alma olup şirketin pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Birleşen şirket artık dünya genelinde 250'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Daha önce Mayıs ayında Kaiko, AB'nin MiCA düzenlemeleri kapsamında lisanslı olan Cometh sağlayıcısını da bünyesine katmıştı. Ayrıca Şubat ayında Bloomberg ile iş birliği içinde geleneksel finansal verilerin blokzincir ortamına entegrasyonu projesi başlatılmıştı.

Ambre Soubiran, kripto para verileriyle çalışan şirketlerin artık geleneksel finans (TradFi) standartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Amberdata'nın satın alınması, Kaiko'yu kurumsal müşterilerin tüm veri ihtiyaçlarını karşılayabilen tek bağımsız ve küresel çapta düzenlenmiş şirket haline getiriyor.

KaikoAmberdataBlokzincirKripto ParaYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor