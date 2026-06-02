HIVE Bitcoin rezervleri azaldı, ancak gelir rekor seviyeye ulaştı

Kanadalı madencilik şirketi HIVE Digital Technologies, son çeyrekte Bitcoin rezervlerinin 331 BTC azaldığını duyurdu. Buna rağmen şirket, Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) hizmetlerinden elde edilen yıllık gelirde keskin bir artış kaydetti. Pazartesi günü yayınlanan mali rapora göre, şirketin elinde 150 BTC kaldı; oysa önceki çeyreğin sonunda bu rakam 481 BTC idi. Bu konuda Cointelegraph.com bilgi veriyor.

Rezervlerdeki 331 BTC'lik düşüş, mevcut fiyatlarla yaklaşık 23 milyon dolara denk geliyor. HIVE bu varlıkları sattığını açıkça doğrulamamış olsa da, Bitcoin fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 21 oranında değer kaybetti. Şirket 2026 mali yılı boyunca 2.885 BTC çıkardı ve toplam gelirini geçen yıla göre yüzde 158 artırarak 297,8 milyon dolara ulaştırdı. Bu büyüme temel olarak madencilik kapasitelerinin genişlemesi ve HPC segmentindeki başarılardan kaynaklanıyor.

Bitcoin rezervlerindeki azalma, halka açık madencilik şirketlerinin varlık biriktirme ile genişleme maliyetleri arasındaki dengeyi nasıl koruduğunu gösteriyor. HIVE şu anda enerji yoğun madencilik alanlarına yatırım yaparken, yapay zeka (AI) altyapısını da çeşitlendiriyor. Şirketin dijital para madenciliğinden elde ettiği gelir 278,3 milyon dolar, HPC hizmetlerinden elde ettiği gelir ise 19,5 milyon dolar oldu.

Gelir artışına rağmen, operasyonel ve teknik bakım maliyetleri de önemli ölçüde arttı. HIVE'ın veri merkezi ağını genişletmesi sonucunda amortisman giderleri 170,4 milyon dolara ulaştı; bu, geçen yıla göre neredeyse üç kat daha fazla. Şirket, AI hizmetlerine olan talebin arttığını vurgulayarak, NVIDIA GPU kümeleri yardımıyla HPC bölümünün yıllık gelirini 35 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Gelecek planları kapsamında HIVE, Toronto bölgesinde 320 megavatlık bir AI veri merkezi projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu merkezin 100.000'den fazla GPU cihazını barındırabileceği tahmin ediliyor. Bu tür bir genişleme, Bitcoin madencileri arasındaki genel eğilimi yansıtıyor: Madencilik ekonomisi karmaşıklaştıkça, şirketler AI ve bulut bilişim gibi yeni gelir kaynakları arıyorlar.