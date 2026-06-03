Bitwise: Devlet borcu krizi fonunda Bitcoin fiyatı 224.000 USD seviyesine ulaşabilir

Varlık yönetim şirketi Bitwise'ın yeni raporuna göre, yatırımcıların devlet borçlarına ilişkin endişeleri artarsa Bitcoin (BTC) fiyatı önemli ölçüde yükselebilir. Küresel tahvil piyasalarındaki baskı ve artan devlet borçları, Bitcoin'in makroekonomik risklere karşı bir korunma aracı olarak rolünü güçlendiriyor. Analitik modellerden birine göre, varlığın teorik "adil değeri" 224.000 USD olabilir. Bu konuda haber veriyor Cointelegraph.com.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre, 2026 yılında hükümetlerin ve şirketlerin yaklaşık 29 trilyon USD tutarında borçlanması gerekecek. Bu, 2024 yılına kıyasla %17'lik bir artış anlamına geliyor ve on yıl önceki rakamın neredeyse iki katı. Özellikle, OECD ülkelerinin borçlarının yaklaşık %78'inin mevcut borçların yeniden finansmanı (refinansman) için kullanılacağı öngörülüyor.

Japonya piyasası şu anda ana odak noktası konumunda. Ülkenin 10 yıllık devlet tahvili getirisi %2,78'e yükselirken, devlet borcu GSYİH'nın %230'una ulaştı. ABD'de de 30 yıllık Hazine tahvili getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %5,11'i kaydetti. Bu koşullar altında, egemen risk primleri 2011-2012 Avrupa borç krizi döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bitwise analistleri, yatırımcı Greg Foss tarafından geliştirilen modele dayanarak, Bitcoin'in devlet temerrüt riskine karşı bir korunma aracı olarak daha geniş kabul görmesi durumunda fiyatının 224.000 USD'ye çıkabileceğini belirtiyor. Ancak bu rakam kesin bir fiyat tahmini değil, teorik bir değerlendirmedir. Kısa vadede ise yüksek reel faiz oranları ve sıkı finansal koşullar nedeniyle Bitcoin fiyatının belirli bir aralıkta kalması bekleniyor.

Tarihsel verilere göre, Bitcoin reel faiz oranlarının düştüğü dönemlerde iyi performans gösteriyor. Fed faiz oranının enflasyonun altında olduğu durumlarda nakit ve tahviller cazibesini yitiriyor, bu da yatırımcıları kripto varlıklara daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Merkez bankaları finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için likidite sağlamak zorunda kalırsa, bu Bitcoin için güçlü bir katalizör olabilir.