Chelsea savunma hattını güçlendiriyor: Crystal Palace, Maxence Lacroix için bonservis bedelini belirledi

·13·Spor
Chelsea savunma hattını güçlendiriyor: Crystal Palace, Maxence Lacroix için bonservis bedelini belirledi

Londra'nın Chelsea kulübü, yaz transfer döneminde savunma hattını kökten yenilemeye devam ediyor. Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso liderliğindeki proje kapsamında ana hedef olarak Crystal Palace stoperi Maxence Lacroix belirlendi. Ancak "Kartallar", lider oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Bu gelişmeyi Goal.com haber veriyor.

The Times'ın haberine göre, Crystal Palace yönetimi 26 yaşındaki Fransız savunmacı için 55 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirledi. İki yıl önce Wolfsburg'dan transfer edilen Lacroix, kısa sürede Selhurst Park'ta sergilediği güvenilir performansla İngiltere Premier League'in en iyi savunmacılarından biri haline geldi.

Transfer piyasasındaki yeni fiyatlar ve müzakereler

Crystal Palace, görüşmelerde oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, oyuncunun mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. İkincisi, son transfer piyasasındaki eğilimler, özellikle Jan Paul van Hecke ve Luka Vuskovic gibi savunmacıların 50 milyon sterlinin üzerinde değer görmesi, "Kartallar"ın taleplerini artırmasına zemin hazırlıyor.

Chelsea ise bir yandan kadro temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Haberlere göre kulüp, Axel Disasi ile yollarını tamamen ayırmayı planlıyor. Ayrıca Trevoh Chalobah'ın da takımdan ayrılması bekleniyor; İtalyan kulübü Como'nun oyuncuya ciddi ilgisi var. Alonso'nun ekibi, Atalanta'dan 43 milyon sterlin karşılığında Marco Palestra transferini bitirmiş olsa da, Lacroix'nın savunmanın merkezini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Crystal Palace ise olası bir ayrılığa şimdiden hazırlanmış durumda. Kulüp, eski Barcelona oyuncusu Oscar Mingueza'yı serbest oyuncu statüsünde kadrosuna kattı. Ayrıca Augsburg savunmacısı Chrislain Matsima da kulübün ilgi alanında bulunuyor.

Goal.com, Lacroix'nın satışının Crystal Palace için bir başka büyük kârlı anlaşma olabileceğini vurguluyor. Kulüp, son yıllarda Marc Guehi, Michael Olise ve Eberechi Eze gibi yetenekleri keşfedip yüksek bonservis bedelleriyle satarak kendine has bir transfer politikası oluşturdu.

ChelseaCrystal PalaceTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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