Bronz madalya için son savaş: Fransa ve İngiltere kadroları açıklandı

·2·Spor
Bronz madalya için son savaş: Fransa ve İngiltere kadroları açıklandı

Dünya Kupası 2026'da şampiyonluk hayallerine veda eden Fransa ve İngiltere milli takımları, turnuvayı madalya ile noktalamak için sahaya çıkıyor. Bronz madalya maçında her iki teknik direktör de ilk 11'de bir dizi sürpriz değişikliğe gitti.

Karşılaşma 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece, Taşkent saatiyle 02:00'de başlayacak.

İki takım da yarı finalde elendi

Fransa milli takımı, yarı finalde İspanya ile karşılaştı ve 0-2 mağlup oldu. Didier Deschamps'ın öğrencileri rakip kalede pozisyonlar üretse de bunları değerlendiremedi.

İngiltere ise son dünya şampiyonu Arjantin ile kıran kırana bir maç oynadı. Thomas Tuchel yönetimindeki ekip, 1-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı ve final biletini kaçırdı.

Şimdi her iki takım da Dünya Kupası'nı galibiyet ve bronz madalya ile tamamlamaya çalışacak.

Mbappe Fransa hücumuna liderlik edecek

Fransa'nın ilk 11'inde kaleyi Mike Maignan koruyacak. Savunma hattında Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxime Lacroix ve Theo Hernandez yer alıyor.

Orta saha ve hücumda ise Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Desire Doue, Warren Zaire-Emery ve Michael Olise görev yapacak. Takımın en büyük gol umudu Kylian Mbappe olmaya devam ediyor.

Fransa kadrosu:

  • Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez, Cherki, Rabiot, Doue, Zaire-Emery, Olise, Mbappe.

Tuchel hücumda Ivan Toney'e güvendi

İngiltere kalesini Dean Henderson koruyacak. Savunma hattında Jarell Quansah, Ezri Konsa, Djed Spence ve Marc Guehi sahaya çıkacak.

Orta sahada Morgan Rogers, Declan Rice ve Eberechi Eze görev yapacak. Hücum kanatlarında Bukayo Saka ve Marcus Rashford oynarken, merkez forvet görevi Ivan Toney'e verildi.

İngiltere kadrosu:

  • Henderson, Quansah, Konsa, Spence, Guehi, Rogers, Rice, Eze, Saka, Rashford, Ivan Toney.

Dünya Kupası 2026. Üçüncülük maçı

Fransa — İngiltere

Tarih: 19 Temmuz
Başlama saati: 02:00, Taşkent saati

Bronz madalya maçı, finale çıkamayan takımlar için bir teselli mücadelesi gibi görünebilir. Ancak İngiltere tarihi bir sonuç, Fransa ise Didier Deschamps'ı galibiyetle uğurlamak için sahada olacak.

Asıl soru şu: Mbappe liderliğindeki Fransa mı üstün gelecek, yoksa Tuchel'in yenilenen kadrosu İngiltere'ye madalya mı getirecek?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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