2026 Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklıkları: Ronaldo, Neymar ve diğerleri

Portekiz'in ünlü gazetesi «A Bola», 2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamayan 23 futbolcudan oluşan bir liste yayınladı. Bu anti-liste, Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Brezilyalı forvet Neymar ve İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice gibi dünya futbolunun en parlak yıldızlarını içeriyor.

Zamin.uz , turnuvada taraftarların ve uzmanların güvenini boşa çıkaran futbolcuların tam listesini sunuyor.

Beklentileri karşılayamayan 23 futbolcu:

«A Bola» gazetesine göre, 2026 Dünya Kupası'nın en başarısız oyuncuları listesi şu şekilde:

Fernando Muslera (Uruguay)

Joshua Kimmich (Almanya)

Josko Gvardiol (Hırvatistan)

Gabriel Magalhaes (Brezilya)

Piero Hincapie (Ekvador)

Federico Valverde (Uruguay)

Jamal Musiala (Almanya)

Bruno Fernandes (Portekiz)

Leroy Sane (Almanya)

Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Son Heung-min (Güney Kore)

Manuel Neuer (Almanya)

Declan Rice (İngiltere)

Scott McTominay (İskoçya)

Orkun Kökçü (Türkiye)

Bernardo Silva (Portekiz)

Antoine Semenyo (Gana)

Kenan Yıldız (Türkiye)

Neymar (Brezilya)

Arda Güler (Türkiye)

Viktor Gyökeres (İsveç)

Jeremy Doku (Belçika)

Raphinha (Brezilya)

Milli takımlar bazında temsil: En çok hayal kırıklığı hangi ülkede?

Yayınlanan listeye göre, turnuvada en çok başarısız oyuncusu bulunan ülke Almanya oldu; listede 4 Alman futbolcu yer alıyor.

Diğer ülkelerin dağılımı ise şu şekilde:

Portekiz, Brezilya ve Türkiye — 3'er futbolcu;

Uruguay — 2 futbolcu;

Diğer ülkelerin her birinden ise birer temsilci listeye dahil edildi.

Final yaklaşıyor: 2026 Dünya Kupası şampiyonluk mücadelesi

Dünyanın en iyi takımını belirleyecek olan 2026 Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz tarihinde oynanacak. Karar maçında İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek.

Hatırlatalım, Arjantin son dünya şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışırken, İspanya milli takımı turnuva boyunca henüz hiç mağlubiyet almadı.