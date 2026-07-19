Liverpool Güney Amerika'nın yeni yıldızını kadrosuna katıyor

İngiliz kulübü Liverpool, transfer pazarında gelecek vadeden genç yetenekleri aramaya devam ediyor. Merseyside ekibi, Kolombiya'nın Atletico Nacional takımının oyuncusu 17 yaşındaki Samuel Martinez'in transferini bitirmeye çok yakın. Bu anlaşma, kulübün gelecek için temel oluşturma stratejisinin bir parçası. Bu haberi Goal.com bildiriyor. The Athletic'in haberine göre Liverpool, Kolombiyalı genç yetenek için yaklaşık 750 bin sterlinlik bir bedel ödeyecek. Samuel Martinez, Merseyside'ı çoktan ziyaret etti ve transferin son resmi işlemlerini tamamladı. Ancak, İngiltere Premier Ligi'nde hemen forma giymeyecek.

Anlaşma şartlarına göre Martinez, önümüzdeki yılın yazına kadar Atletico Nacional forması giymeye devam edecek. Liverpool yönetimi, oyuncunun tanıdık bir ortamda gelişimini sürdürmesini tercih etti. Aynı zamanda İngiliz kulübünün uzmanları, onun antrenmanlarını ve fiziksel durumunu uzaktan takip edecekler.

Skautların dikkatini nasıl çekti?

Samuel Martinez, Liverpool gözlemcilerinin dikkatini bu yılın nisan ayında düzenlenen Güney Amerika U-17 Şampiyonası'ndaki parlak performansıyla çekti. Turnuva boyunca Kolombiya genç milli takımının lideri oldu ve finalde Arjantin'e karşı kazanılan zaferde büyük pay sahibi oldu. İşte bu turnuvadaki başarısı, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı.

Bu transfer üzerinde kulübün Güney Amerika gözlem şefi Fernando Troiani ve küresel yetenek direktörü Matt Newberry dahil olmak üzere bir dizi deneyimli uzman ciddi şekilde çalıştı. Onların çabaları sonucunda Merseyside kulübü, rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Liverpool son dönemde akademisini güçlendirmek amacıyla dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri topluyor. Ocak ayında Senegalli savunma oyuncusu Mor Talla Ndiaye ve Avusturya'dan Ifeanyi Ndukwe gibi oyuncuların transfer edilmesi de kulübün uzun vadeli planları olduğunu gösteriyor. Samuel Martinez'in ise bu zincirin bir sonraki önemli halkası olması bekleniyor.

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