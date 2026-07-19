Chelsea transfer piyasasında bomba etkisi yarattı: Morgan Rogers rekor bir bedelle transfer edildi

·25·Spor
Chelsea transfer piyasasında bomba etkisi yarattı: Morgan Rogers rekor bir bedelle transfer edildi

Londra kulübü Chelsea, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini gerçekleştirdi. "Maviler", Aston Villa orta sahası Morgan Rogers'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın sadece kulüp için değil, tüm İngiliz futbolu için rekorları altüst etmesi bekleniyor. Transfer sürecinde bir diğer Londra ekibi Arsenal de aktif rol oynamış olsa da, oyuncu tercihini Stamford Bridge'den yana kullandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Chelsea ve Aston Villa arasındaki anlaşma 117 milyon sterlin değerinde. Bu rakam, Morgan Rogers'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapıyor. Önceki rekor, 2023 yılında 106 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Enzo Fernandez'e aitti. Ayrıca bu transfer, Manchester City'nin Elliot Anderson için ödediği 116 milyon sterlinlik İngiliz transfer rekorunu da geride bıraktı.

Xabi Alonso faktörü ve sözleşme detayları

23 yaşındaki İngiliz milli oyuncunun Chelsea projesini seçmesinde, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso büyük rol oynadı. Bayer Leverkusen ile büyük başarılar kazanan İspanyol çalıştırıcının, oyuncuyla bizzat görüşerek onu kulübün gelecek planlarına ikna ettiği belirtiliyor. Rogers ile kulüp arasında 2032 yılına kadar sürecek ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı.

Morgan Rogers, Aston Villa formasıyla gerçek bir yıldız seviyesine ulaştı. Birmingham ekibiyle 125 maça çıkan oyuncu, 31 gol ve 29 asistlik performans sergiledi. Özellikle 2025-26 sezonunda kaydettiği 14 gol ve 12 asistle, takımının Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında ve Şampiyonlar Ligi bileti almasında kilit rol oynadı.

Aston Villa için büyük finansal kazanç

Bu transferden Aston Villa'nın yanı sıra Middlesbrough kulübü de büyük bir pay alacak. Rogers 2024 yılında sadece 7 milyon sterline transfer edildiğinde, sözleşmeye bir sonraki satıştan %20 pay maddesi eklenmişti. Unai Emery'nin ekibi ise elde edilen geliri kadroyu güçlendirmek için kullanmaya başladı bile. Kulüp şimdiden Johan Manzambi ve Joao Gomes gibi isimleri kadrosuna kattı.

Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncu, turnuvada Panama ve Arjantin maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı ve yarı finalde Anthony Gordon'un golüne asist yaptı. Goal.com'un haberine göre, Rogers milli görevini tamamladıktan sonra Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve resmen Chelsea oyuncusu olarak tanıtılacak.

ChelseaMorgan RogersTransferPremier LeagueAston Villa
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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