Sobolev son dakikada kurtardı: Zenit, Rusya Süper Kupası'nın sahibi!

·23·Spor
Sobolev son dakikada kurtardı: Zenit, Rusya Süper Kupası'nın sahibi!

Rusya Süper Kupası mücadelesi gerçek bir futbol dramasına dönüştü. Spartak, normal sürenin bitimine saniyeler kala zafere çok yakındı ancak Aleksandr Sobolev önce skoru eşitledi, ardından penaltı atışlarında belirleyici vuruşu başarıyla gerçekleştirdi.

Zenit, 1:1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında 4:2 galip gelerek tarihinde onuncu kez Rusya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Spartak perdeyi açan taraf oldu

Nijniy Novgorod'daki Sovkombank Arena'da oynanan mücadelenin 25. dakikasında Christopher Martins, Moskova temsilcisini öne geçirdi.

Sonrasında Spartak uzun süre minimal üstünlüğünü korudu. Maçın normal süresi sona erip kırmızı-beyazlılar kupaya bir adım kalmışken durum aniden değişti.

Sobolev eski takımını son saniyelerde cezalandırdı

90+9. dakikada Zenit penaltı kazandı. Topun başına geçen Aleksandr Sobolev fırsatı değerlendirerek skoru 1:1'e getirdi.

Kazananı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında da St. Petersburg ekibinin forveti son noktayı koydu. Zenit oyuncuları dört vuruşu da gole çevirirken, Spartak iki fırsatı değerlendiremedi: 4:2.

Rusya Süper Kupası — 2026

Zenit — Spartak 1:1
Penaltı atışları — 4:2

Goller: Christopher Martins, 25 — Aleksandr Sobolev, 90+9, penaltı.

Zenit yeni bir rekor kırdı

Bu kupa, Zenit'in Rusya Süper Kupası tarihindeki onuncu şampiyonluğu oldu. St. Petersburg ekibi, bu turnuvadaki kendi rekorunu daha da geliştirdi.

Takım 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 yıllarında Süper Kupa'yı kazandı. Spartak ise finalde beşinci kez mağlup oldu; Moskova ekibi bu kupayı sadece 2017 yılında kazanabilmişti.

Zenit'in tarihinde SSCB döneminden kalma bir kupa daha bulunuyor: Leningrad ekibi 1985 yılında Sezon Kupası'nı kazanmıştı.

Şampiyon ve Kupa sahibinin karşılaşması

Zenit, Süper Kupa'ya 2025/26 Rusya Ligi şampiyonu olarak katıldı. Sergey Semak'ın öğrencileri sezonu 68 puanla zirvede tamamlayarak on birinci kez lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Spartak ise Rusya Kupası sahibi olarak finale yükseldi. Moskova ekibi, Süper Final'de Krasnodar ile 1:1 berabere kalıp penaltılarda 4:3 üstünlük sağlamıştı.

Ancak bu kez penaltılarda şans Spartak'ın yüzüne gülmedi. Zenit ise elinden kaçırdığı finali son saniyelerde kurtararak yeni sezona tarihi bir kupayla başladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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