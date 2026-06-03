WTW, Redefind platformunu satın alarak kripto sigorta pazarına girdi

Küresel sigorta brokeri ve risk yönetimi danışmanı WTW, kripto sigorta platformu Redefind'ı satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında dijital varlık korumasına yönelik yeni bir hizmet başlatıldı. Bu hizmet, kripto paraların çalınması veya kaybolması durumunda adli tıp incelemeleri, varlık takibi ve yasal kurtarma masraflarını karşılamaktadır. Bu bilgi Cointelegraph.com tarafından bildirilmektedir .

Redefind platformu, gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli saklama yöntemlerindeki dijital varlıklar için sigorta satın almalarına olanak tanır. Şirket verilerine göre sistem, sigortalı varlıkları doğrulamak için kriptografik mülkiyet kanıtı kullanır. Yeni ürün başlangıçta Birleşik Krallık pazarında sunulacak olup daha sonra diğer bölgelere genişletilmesi planlanmaktadır.

WTW bu satın almayı, dijital finans, kripto para piyasaları ve tokenize edilmiş varlıklarla çalışan müşteriler için hizmet yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı. Redefind kurucuları Richard Daws ve Connor Edward, artık WTW bünyesindeki Willis brokerlik işinde faaliyetlerine devam edecekler.

Son zamanlarda küresel sigorta şirketleri kripto para ile ilgili ürünlere olan ilgilerini artırıyor. Örneğin, Delaware Life şirketi BlackRock endeksine bağlı Bitcoin yıllıklarını tanıttı; Dubai Insurance ise müşterilerin sigorta primlerini kripto para ile ödemelerine olanak tanıyan bir cüzdan başlattı. Ayrıca Aon şirketi, USDC ve PYUSD stablecoin'leri ile ödeme testlerini başarıyla tamamladı.

Bunun yanı sıra, Meanwhile ve Tabit gibi şirketler rezervlerini tamamen Bitcoin varlıklarında tutarak sigorta ve tasarruf ürünleri geliştirmektedir. Bu tür eğilimler, geleneksel finans ve sigorta sektörünün blokzincir teknolojileri ve dijital varlıklarla giderek daha fazla entegre olduğunu göstermektedir.