Küresel teknoloji pazarında RAM tedarikinde ciddi değişimler yaşanıyor. Çinli CXMT (ChangXin Memory Technologies) şirketi, beklenmedik bir şekilde büyük bilgisayar üreticilerinin ana ortağı haline gelerek Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devlerin konumunu tehdit etmeye başladı. Bu durum, dünya pazarındaki bellek çipi kıtlığı ortamında gerçekleşiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

DigiTimes'ın haberine göre, dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticileri halihazırda CXMT ile toplu sözleşmeler imzalamaya başladı. Bunun nedeni olarak, geleneksel tedarikçilerin üretim kapasitelerinin neredeyse tamamen dolu olması gösteriliyor. Çinli üretici ise bu boşluğu doldurmak için kaynaklarını maksimum düzeyde kullanıyor.

Büyük markalar sırada: Küçük üreticiler dışarıda kalıyor

Şu anda CXMT'nin üretim kapasiteleri 2027 sonuna kadar rezerve edilmiş durumda. Bu, yeni müşteriler için fırsatların ciddi şekilde kısıtlandığı anlamına geliyor. Edinilen bilgilere göre, sadece Dell, HP ve Apple gibi pazar liderleri gerekli kotaları elde etmeyi başardı. Daha küçük markalar ve yerel montajcılar ise bellek çipi tedarikinde ciddi zorluklarla karşılaşabilir.

Bu durum, Özbekistan pazarındaki bilgisayar donanımı fiyatlarını da dolaylı olarak etkileyebilir. Çünkü büyük markalar Çinli ortaklar aracılığıyla maliyetleri optimize etse de, daha küçük şirketler daha pahalı bileşenleri satın almak zorunda kalacak. Bu da piyasadaki fiyat dengesini etkileyecektir.

Stratejik büyüme ve gelecek planları

CXMT, üretim ölçeğini şaşırtıcı bir hızla genişletiyor. Şirket, yıl sonuna kadar ayda 350.000 silikon plaka işleme seviyesine ulaşmayı planlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünya pazarının liderlerinden biri olan Micron'un kapasitesi ayda 375.000 plaka civarında. Görünüşe göre Çinli dev, aradaki farkı minimuma indirmiş durumda.

Uzmanların tahminlerine göre, 2027 yılına gelindiğinde CXMT, bellek üreticileri arasındaki ilk üçten birini yerinden edebilir. Bunun temel nedeni, şirketin yeni üretim hatlarını (clean rooms) rakiplerinden iki kat daha hızlı inşa etmesidir. Bu tür agresif büyüme stratejisi, Çin'in yarı iletken bağımsızlığına ulaşma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özetle, bellek çipi pazarındaki bu değişim sadece üreticiler için değil, son tüketiciler için de önemli. Apple gibi şirketlerin Çinli bellek çiplerine geçişinin, gelecekte cihazların maliyeti ve teknik özellikleri üzerinde önemli bir etkisi olacağı kesindir.