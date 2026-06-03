Coinbase, ProShares'ın Stabilcoin ETF Fonuna Yatırım Yaptı

·33·Ekonomi
Coinbase, ProShares'ın Stabilcoin ETF Fonuna Yatırım Yaptı

Kripto borsası Coinbase, ProShares şirketinin stabilcoinlere yönelik para piyasası fonuna yatırım yaptı. Şirket, ABD'de kabul edilen GENIUS Act yasası kapsamında dolara endeksli tokenleri destekleyen varlıklara olan talebin artacağına inanıyor. Coinbase (COIN), salı günü ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) fonuna yapılan yatırım tutarını açıklamadı. Cointelegraph.com haber verdi.

GENIUS Act yasasına göre, stabilcoin ihraççıları tokenlerini nakit, banka mevduatları ve kısa vadeli ABD hazine tahvilleri gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla teminatlandırmak zorundadır. IQMM fonu, tam da bu tür rezerv varlıklara borsa yatırım fonu yapısı üzerinden erişim imkanı sunuyor. Şubat ayında faaliyete geçen bu fon, yalnızca 93 gün veya daha kısa vadeli ABD hazine menkul kıymetlerine yatırım yapıyor.

Coinbase yetkililerine göre, bu yatırım şirketin stabilcoin işi ve nakit yönetimi operasyonlarıyla tam uyumludur. Circle şirketinin USDC stabilcoini için temel altyapı sağlayıcılarından biri olan Coinbase, düzenlemeye tabi ve likit yatırım araçları havuzunu genişletmekle ilgileniyor.

Öte yandan, ABD yasama organları dijital varlık piyasasını düzenleyen CLARITY Act yasa tasarısını da görüşüyor. Bu belge, kripto piyasası kurallarını belirlemeyi ve federal düzenleyicilerin rolünü netleştirmeyi amaçlıyor. Coinbase Politika Direktörü Faryar Shirzad, CLARITY Act tasarısını Dodd-Frank Yasası'ndan sonraki en büyük finansal reform olarak nitelendirdi.

Ancak bankacılık sektörü bu yasa tasarısına karşı çıkıyor. Özellikle JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, kripto şirketlerinin stabilcoin bakiyeleri üzerinden faiz ödemesine izin verilmesinin bankalar ile dijital varlık şirketleri arasında eşitsiz bir rekabet ortamı yaratacağını vurguladı. Şu anda ABD Senatosu'nda bu konularda hararetli tartışmalar devam ediyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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