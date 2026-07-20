Kylian Mbappe tarihi bir başarıya imza attı: 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol ve ikinci Altın Ayakkabı

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nı kişisel rekorlarla tamamladı. Real Madrid'in forveti, turnuva boyunca rakip fileleri 10 kez havalandırarak turnuvanın en golcü oyuncusu oldu ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu, kariyerindeki ikinci Altın Ayakkabı başarısı oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Mbappe, sekiz maçta 10 gol atmayı başardı. Böylece, 1970 Dünya Kupası'nda Alman efsanesi Gerd Müller tarafından kırılan rekoru egale etti. Son 50 yılı aşkın süredir hiçbir futbolcu, tek bir turnuvada çift haneli gol sayısına ulaşamamıştı.

Tarihi başarı ve takımın hayal kırıklığı

Goal.com'un haberine göre, Kylian Mbappe onuncu golünü İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında kaydetti. Yıldız forvet bu maçta duble yapmasına rağmen, "Horozlar" 4-6'lık skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Yarı finalde şampiyon İspanya'ya boyun eğen Fransa için bu sonuç beklentilerin altında kaldı.

Mbappe'nin gol krallığı yolculuğu grup aşamasında hızla başladı. Senegal ve Irak maçlarında duble yaparak niyetini belli etti. Play-off aşamasında da istikrarını koruyan golcü oyuncu; İsveç (duble), Paraguay ve Fas ağlarını da sarsmayı başardı.

Mbappe'nin tepkisi

Kişisel başarılarıyla tarih yazmış olsa da, Fransa kaptanı bu durumu büyük bir sevinçle karşılamadı. Maç sonu röportajında takım başarısının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak sizi şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyor. Ancak gol kralı olmaktansa finalde oynamayı tercih ederdim. Kariyerimi noktaladığımda bunun bir miras olarak kalması güzel, fakat şu an bu beni pek mutlu etmiyor," dedi Mbappe basın toplantısında.

Kylian Mbappe artık kulübü Real Madrid'e geri dönüyor. Bir sonraki hedefi, kulüp düzeyindeki başarılarla milli takımdaki hayal kırıklığını unutmak ve gelecek büyük turnuvalarda Fransa'yı yeniden zirveye taşımak olacak. Futbolseverler için Mbappe'nin bu başarısı, dünya futbolunda yeni bir rekorlar döneminin başlangıcı olarak görülüyor.