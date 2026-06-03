ABD İran'ın büyük kripto borsalarına yaptırım uyguladı

·33·Ekonomi
ABD İran'ın büyük kripto borsalarına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran hükümetine karşı sürdürülen kampanya kapsamında, en büyük platform olarak kabul edilen Nobitex de dahil olmak üzere ülkenin önde gelen kripto borsalarını kara listeye aldı. Hazine Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex platformlarının ve yöneticilerinin Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler Listesine (SDN) eklendiğini duyurdu. Coindesk.com haber verdi.

Bu karara göre, ABD merkezli herhangi bir kuruluşun veya USD finansal sistemini kullanan kişilerin bu platformlara finansal hizmet sunması yasaklandı. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile çatışmanın başlamasından bu yana borsalardan ve cüzdanlardan yaklaşık 1 milyar USD tutarında kripto varlığa el konulduğunu açıkladı.

Bessent, İran ekonomisi krizle karşı karşıyayken rejimin yaptırımları aşmak ve fonları ülkeden çıkarmak gibi yoz amaçlarla dijital teknolojileri kullandığını belirtti. Ona göre, İran'daki mevcut ekonomik istikrarsızlık, Başkan Trump tarafından yürütülen "maksimum baskı" kampanyasının başarılı olduğunu gösteriyor.

Resmi açıklamada, Nobitex borsasının terör faaliyetlerinde, yaptırım ihlali girişimlerinde ve İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı işlemlerde yer aldığı belirtildi. Ayrıca borsa, bu yılın başlarında ABD bombardımanlarının başlamasının ardından varlıkların ülkeden çıkarılmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

Ayrıca Hazine Bakanlığı, fiat para, dijital varlıklar veya bağış şeklindeki ödemeler de dahil olmak üzere İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için talep ettiği "gümrük vergisi" ödemeleriyle ilgili yaptırım riskleri konusunda uyardı. Bu önlemler, ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı ekonomik kısıtlama politikasının bir parçasıdır.

ABDİranKriptoYaptırımNobitex
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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