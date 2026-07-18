İspanya, Messi'yi neredeyse 'kaçırıyordu'...

Bugün Lionel Messi Arjantin futbolunun simgesi, iki kez Copa América şampiyonu ve 36 yıllık aradan sonra ülkesine Dünya Kupası'nı getiren kaptan olarak tanınıyor. Ancak milli takımdaki görkemli kariyeri hiç başlamayabilirdi.

Arjantin, genç Leo'yu zamanında fark etmedi; İspanya ise onu milli takımlarına kazandırma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdi. Durumu bir video kaseti ve birkaç telefon görüşmesi değiştirdi.

Rosario'dan Barcelona'ya yolculuk

2000 yılında 13 yaşındaki Lionel Messi futbolcu olma hayaliyle Rosario'dan Barcelona'ya taşındı.

Barcelona altyapısında yeteneğini hızla sergilemeye başladı. Ancak yıllar geçmesine rağmen, Messi, İspanyamilli takımlarının çeşitli yaş kategorilerinden gelen davetleri kabul etmedi.

Altyapıdaki ilk antrenörlerinden biri bu duruma şaşırarak İspanya genç milli takım antrenörlerine başvurdu.

Sohbet sırasında şaka yollu şu ifade kullanıldı: Eğer Arjantinli genç İspanya'da oynamayı kabul etmiyorsa, onu ikna etmek, hatta 'kaçırmak' gerekir.

Arjantin'de Messi'yi neredeyse kimse tanımıyordu

O dönemde Arjantin futbol sisteminde Leo hakkında yeterli bilgi yoktu. Messi'nin babası Jorge ise oğlunun oyununu milli takım antrenörlerine göstermenin yollarını aramaya başladı.

Bir menajerden, Leo'nun maçlarından hazırlanan video kayıtlarını Arjantinli uzmanlara ulaştırmasını istedi.

Menajer, Marcelo Bielsa'nın yardımcısı Claudio Vivas ile görüştü. Vivas, genç futbolcu hakkında teknik direktöre bilgi verdi.

— İyi oynuyor mu? — diye sordu Bielsa.

— Sadece iyi değil. Harika oynuyor, — cevabı geldi.

Bunun üzerine Messi'nin maçlarının kayıtlı olduğu kaset, Arjantin U17 milli takımı teknik direktörü Hugo Tocalli'ye ulaştı.

Messi antrenörü etkiledi ama kadroya giremedi

Tocalli, Messi'nin hızından ve hareketlerinden çok etkilendi. Hatta Leo'yu sahadaki çevikliği nedeniyle sincaba benzetti.

Buna rağmen antrenör, onu 2003 yılındaki U17 Dünya Kupası kadrosuna almadı.

Tocalli, iki yıl boyunca takımla hazırlanan futbolculardan birini turnuva arifesinde kadrodan çıkarmanın adaletsizlik olduğunu düşündü. 'Tren kalkmadan önce' kararını değiştirmek istemedi.

Arjantin ise o turnuvanın yarı finalinde İspanya'ya mağlup oldu.

Bir soru Tocalli'ye 'hançer darbesi' gibi geldi

Turnuvadan sonra takım yöneticilerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenlendi. Orada bir İspanyol yetkili Tocalli'ye seslendi:

— Barcelona'daki o genci alsaydın, bu takımla şampiyon olurdun.

— Yapma. Messi'yi mi kastediyorsun?

— Demek onu biliyordun ve buna rağmen getirmedin mi?

Bu sohbet Tocalli'yi derinden etkiledi. Daha sonra duyduğu bu sözleri bir hançer darbesine benzetti.

Antrenör, Arjantin milli takım yönetimine giderek Messi'nin acilen kadroya dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde İspanya onu kendi milli takımına alabilirdi.

«Nihayet»: Kaderi değiştiren telefon

Messi'nin ailesini bulmak da kolay olmadı. Tocalli, Rosario'nun telefon rehberinden Leo'nun akrabalarını aramaya başladı.

Önce büyükannesini aradı. O, amcasının numarasını; amcası ise Jorge Messi'nin telefon numarasını verdi.

Arjantin milli takımından arandığını duyan Jorge Messi'nin ilk sözü kısa oldu:

«Nihayet».

Bu telefon görüşmesinden sonra futbol tarihinin seyri değişti.

Her şey tek bir kasetle başladı

Daha sonra Messi, Arjantin ile iki kez Copa América'yı kazandı ve ülkesine 36 yıl sonra ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi.

Artık Arjantin formasıyla bir Dünya Kupası daha kazanmaya çok yakın.

Bugün Messi'yi İspanya formasıyla hayal etmek zor. Ancak bir zamanlar Arjantin, en büyük futbolcusunu neredeyse elinden kaçırıyordu. Bu hikaye ise bir video kaseti, acı verici bir soru ve «nihayet» denilen bir telefonla başladı.