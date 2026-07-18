Hindistan uzay endüstrisinde yeni dönem: İlk özel Vikram-1 roketi yörüngeye ulaştı

·25·Teknoloji
Hindistan uzay endüstrisinde yeni dönem: İlk özel Vikram-1 roketi yörüngeye ulaştı

Hindistan merkezli Skyroot Aerospace şirketi, Vikram-1 roketini başarıyla fırlatarak ülke tarihinde tamamen özel sektör tarafından geliştirilen bir fırlatma aracıyla yörüngeye yük taşıma görevini gerçekleştiren ilk şirket oldu. Bu olay, Hindistan'ın uzay programı için bir dönüm noktası olup, ülkenin küresel ticari uzay pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aagaman adlı test görevi, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nin birinci fırlatma rampasından başladı. ixbt.com verilerine göre, roketin dört aşaması da planlanan uçuş programına uygun şekilde çalıştı. Vikram-1, ticari operasyonlar başlamadan önce yerleşik sistemlerin performansını doğrulamak ve uçuş verilerini toplamak amacıyla altı adet demonstrasyon yükünü yörüngeye taşıdı.

Özel sektörün uzaydaki zaferi

Bu uçuş, 2020 yılında Hindistan uzay sektörünün özel şirketlere açılmasından bu yana elde edilen en büyük başarı oldu. Skyroot Aerospace, şu anda Hindistan'ın uzay sektöründeki ilk "unicorn" statüsüne sahip girişimi konumunda. Şirket, alçak dünya yörüngesine hızlı ve kişiselleştirilmiş fırlatma hizmetleri sunarak küçük uydu pazarında liderliği hedefliyor.

Vikram-1 roketinin teknik yetenekleri de dikkat çekici. Roket, 300 kilograma kadar olan faydalı yükleri alçak dünya yörüngesine taşıma kapasitesine sahip. Bu tür küçük ölçekli roketler, günümüzde haberleşme, navigasyon ve uzaktan algılama uydularının fırlatılmasında en çok talep gören teknolojiler arasında yer alıyor.

Skyroot CEO'su Pavan Kumar Chandana'ya göre, bu ilk uçuş, yer testlerinin sonuçlarını doğrulamak ve düzenli uçuşlara geçiş için gerekli verileri toplamak adına büyük önem taşıyor. Şirket, gelecekte fırlatma maliyetlerini düşürmeyi ve uçuş sıklığını artırmayı planlıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu gelişmeyi ülkenin özel uzay endüstrisi için tarihi bir olay olarak nitelendirdi ve Skyroot ekibini başarılı görevlerinden dolayı tebrik etti. Bu başarı, Hindistan'ın sadece devlet eliyle değil, özel girişimcilik yoluyla da uzay yarışında lider ülkelerle rekabet edebileceğini kanıtladı.

HindistanUzayVikram-1Skyroot AerospaceTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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