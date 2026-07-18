Andres Iniesta: Lionel Messi faktörünü tamamen yok etmek imkansız

İspanya milli takımının efsanevi orta saha oyuncusu ve 2010 Dünya Kupası şampiyonu Andres Iniesta, yaklaşan final öncesinde görüşlerini paylaştı. Iniesta, Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi'nin sergilediği performans ve sahadaki etkisini tamamen durdurmanın imkansız olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Şu anda Dubai'de teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanan Iniesta, "El Partidazo de COPE" yayınına verdiği röportajda final maçının dinamiklerini analiz etti. Ona göre İspanya milli takımı, tüm dikkatini rakibin yıldızını durdurmaya değil, kendi oyun tarzını sahaya yansıtmaya odaklamalıdır.

"Messi'yi tamamen devre dışı bırakmak imkansız bir görev. Bu daha çok İspanya'nın kendi oyunuyla Arjantin üzerinde ne kadar baskı kurabileceğine, pozisyon yaratabileceğine ve bunları ne kadar verimli kullanabileceğine bağlı olacak," diye vurguladı Barcelona kulübünün eski yıldızı. Ona göre takım disiplini, bireysel yetenekten üstün gelmelidir.

Zihinsel hazırlık ve galibiyet formülü

Lionel Messi, bu turnuva boyunca sekiz gol ve dört asistle fenomenal bir formda olduğunu kanıtladı. Iniesta, eski takım arkadaşının bu sonuçlarını takdir ederek, onun kararlılığı ve her maçtaki tutkusu karşısında sadece "şapka çıkarılabileceğini" ekledi.

Aynı zamanda efsanevi futbolcu, İspanya milli takımı oyuncularını final öncesinde korkuyu bir kenara bırakmaya çağırdı. Ona göre bu seviyedeki maçlarda zihinsel dayanıklılık, zaferin anahtarıdır. Iniesta, "Asla korkuyla oynamamak gerekir. İspanyol oyuncular turnuva boyunca kendilerine olan güvenlerini artırdılar ve finale yüksek bir tempoyla ulaştılar," diyor.

Goal.com'un haberine göre Iniesta, İspanya milli takımının mevcut durumundan memnun. Ona göre sahaya kim çıkarsa çıksın, her oyuncu görevini tam olarak biliyor ve takımda her şeyin kontrol altında olduğu açıkça hissediliyor. Bu durum, "La Roja"nın Arjantin gibi güçlü bir rakibe karşı layıkıyla direnmesine olanak tanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi dünya futbol kamuoyunun merkezinde yer alıyor. Iniesta gibi deneyimli uzmanlara göre, taktiksel disiplin ile Messi'nin bireysel büyüsünü kontrol altına almak arasındaki denge, şampiyonun adını belirleyecek.