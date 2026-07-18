Andres Iniesta: Lionel Messi faktörünü tamamen yok etmek imkansız

·40·Spor
Andres Iniesta: Lionel Messi faktörünü tamamen yok etmek imkansız

İspanya milli takımının efsanevi orta saha oyuncusu ve 2010 Dünya Kupası şampiyonu Andres Iniesta, yaklaşan final öncesinde görüşlerini paylaştı. Iniesta, Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi'nin sergilediği performans ve sahadaki etkisini tamamen durdurmanın imkansız olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Şu anda Dubai'de teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanan Iniesta, "El Partidazo de COPE" yayınına verdiği röportajda final maçının dinamiklerini analiz etti. Ona göre İspanya milli takımı, tüm dikkatini rakibin yıldızını durdurmaya değil, kendi oyun tarzını sahaya yansıtmaya odaklamalıdır.

"Messi'yi tamamen devre dışı bırakmak imkansız bir görev. Bu daha çok İspanya'nın kendi oyunuyla Arjantin üzerinde ne kadar baskı kurabileceğine, pozisyon yaratabileceğine ve bunları ne kadar verimli kullanabileceğine bağlı olacak," diye vurguladı Barcelona kulübünün eski yıldızı. Ona göre takım disiplini, bireysel yetenekten üstün gelmelidir.

Zihinsel hazırlık ve galibiyet formülü

Lionel Messi, bu turnuva boyunca sekiz gol ve dört asistle fenomenal bir formda olduğunu kanıtladı. Iniesta, eski takım arkadaşının bu sonuçlarını takdir ederek, onun kararlılığı ve her maçtaki tutkusu karşısında sadece "şapka çıkarılabileceğini" ekledi.

Aynı zamanda efsanevi futbolcu, İspanya milli takımı oyuncularını final öncesinde korkuyu bir kenara bırakmaya çağırdı. Ona göre bu seviyedeki maçlarda zihinsel dayanıklılık, zaferin anahtarıdır. Iniesta, "Asla korkuyla oynamamak gerekir. İspanyol oyuncular turnuva boyunca kendilerine olan güvenlerini artırdılar ve finale yüksek bir tempoyla ulaştılar," diyor.

Goal.com'un haberine göre Iniesta, İspanya milli takımının mevcut durumundan memnun. Ona göre sahaya kim çıkarsa çıksın, her oyuncu görevini tam olarak biliyor ve takımda her şeyin kontrol altında olduğu açıkça hissediliyor. Bu durum, "La Roja"nın Arjantin gibi güçlü bir rakibe karşı layıkıyla direnmesine olanak tanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi dünya futbol kamuoyunun merkezinde yer alıyor. Iniesta gibi deneyimli uzmanlara göre, taktiksel disiplin ile Messi'nin bireysel büyüsünü kontrol altına almak arasındaki denge, şampiyonun adını belirleyecek.

Andres IniestaLionel MessiİspanyaArjantinDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid'in Matheus Fernandes transferinden neden vazgeçtiği belli olduReal Madrid'in Matheus Fernandes transferinden neden vazgeçtiği belli olduBugün, 16:12İspanya, Messi'yi neredeyse 'kaçırıyordu'...İspanya, Messi'yi neredeyse 'kaçırıyordu'...Bugün, 16:002026 Dünya Kupası finali atamasını öğrenen Vincic neden gözyaşlarına boğuldu?2026 Dünya Kupası finali atamasını öğrenen Vincic neden gözyaşlarına boğuldu?Bugün, 15:2291 numaralı oyuncu 91. dakikada her şeyi mahvetti (video)91 numaralı oyuncu 91. dakikada her şeyi mahvetti (video)Bugün, 15:14Deco zor bir seçimle karşı karşıya: Arjantin ve İspanya arasındaki final öncesi görüşlerDeco zor bir seçimle karşı karşıya: Arjantin ve İspanya arasındaki final öncesi görüşlerBugün, 14:39Lionel Messi milli takım kariyerini noktalayacak mı: Lionel Scaloni açıklamalarda bulunduLionel Messi milli takım kariyerini noktalayacak mı: Lionel Scaloni açıklamalarda bulunduBugün, 14:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı