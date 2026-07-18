2026 Dünya Kupası finali atamasını öğrenen Vincic neden gözyaşlarına boğuldu?

2026 Dünya Kupası finalindeki Arjantin - İspanya karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki hakem, kariyerindeki bu en büyük atamayı öğrendiğinde duygularına hakim olamayarak gözyaşı döktü.

İlginç bir detay ise, Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki son mağlubiyetinin yine Vincic'in yönettiği bir maçta gerçekleşmiş olması.

Haberi bizzat Collina'dan aldı

Final hakeminin ismi, hakemler için düzenlenen özel bir toplantıda açıklandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Arjantin - İspanya maçının Slavko Vincic'e emanet edildiğini duyurdu. Bu haber, Sloven hakem için beklenmedik ve oldukça duygusal bir an oldu.

Vincic, atamayı öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Bu tepkisi, bir final maçında görev almanın her hakemin kariyerindeki en üst zirvelerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vincic büyük finallerde deneyimli

Sloven hakem, son yıllarda Avrupa'nın önemli maçlarında düdük çalıyor.

2024 yılında:

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde;

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde baş hakem olarak görev yaptı.

Şimdi ise Vincic, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası finalini yönetme fırsatı bulacak.

Arjantin için tanıdık bir hakem

Vincic'in Arjantin ile ilgili ilginç bir geçmişi de bulunuyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki takım, Dünya Kupası'ndaki son mağlubiyetini 2022 turnuvasında aldı. O dönem Arjantin, grup aşamasında Suudi Arabistan'a 2-1'lik skorla sansasyonel bir şekilde yenilmişti.

İşte o maçta da baş hakem olarak Slavko Vincic görev yapıyordu.

O günden bu yana Arjantin, Dünya Kupası'nda hiç kaybetmedi. Şimdi Vincic, Arjantin'in bu kritik finalinde tekrar sahaya çıkacak.

Final 19 Temmuz'da oynanacak

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşecek.

Bir tarafta son dünya şampiyonu Arjantin, diğer tarafta ise ikinci şampiyonluğunu hedefleyen İspanya sahaya çıkacak.

Vincic için ise bu sıradan bir atama değil; tüm kariyeri boyunca hedeflediği en büyük maç olacak.