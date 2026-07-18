Real Madrid'in Matheus Fernandes transferinden neden vazgeçtiği belli oldu

·46·Spor
Real Madrid'in Matheus Fernandes transferinden neden vazgeçtiği belli oldu

Real Madrid, yaz transfer döneminde yetenekli Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Fernandes'i kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ünlü menajer Jorge Mendes taraflar arasında tam bir anlaşma sağlamasına rağmen transfer gerçekleşmedi. Fichajes'in haberine göre, bu anlaşmanın durdurulmasının nedeni kulüp yönetiminin mali konulardaki katı tutumuydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Matheus Fernandes'i ana hedeflerinden biri olarak belirlemişti. Teknik adam, 22 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu ve sahadaki çok yönlülüğünün Madrid kulübünün orta sahasını uzun vadede güçlendireceğine inanıyordu. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United formasıyla 36 maçta görev alarak kendini kanıtlayan Fernandes, teknik direktörün planlarının önemli bir parçasıydı.

Mourinho ve yönetim arasındaki görüş ayrılıkları

Radio Marca gazetecisi Sergio Valentin'in haberine göre Jose Mourinho, transfer döneminin başından beri Fernandes'in ismini öncelikli adaylar listesine eklemişti. Teknik direktör, takımda Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi güçlü oyuncular olmasına rağmen, daha dinamik ve "box-to-box" tarzında oynayan atletik bir futbolcuya ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Ancak kulübün spor departmanı kaynakları başka bir yöne harcamayı tercih etti.

Jorge Mendes, futbolcu ve kulübüyle müzakereleri tamamlayarak Real Madrid için tüm uygun şartları oluşturmuştu. Buna rağmen "Kraliyet Kulübü" yönetimi, transfer için istenen bedeli aşırı yüksek buldu. Goal.com'un yazdığına göre Madrid ekibi, orta saha hattı için bu kadar büyük bir yatırımın mevcut şartlarda kendini haklı çıkarmayacağını düşündü.

Transfer bedeli ve Tottenham seçeneğinin tercih edilmesi

Sonuç olarak Matheus Fernandes, Londra ekibi Tottenham'a transfer oldu. İngiliz kulübü bu transfer için yaklaşık 85 milyon sterlin (98 milyon euro) harcadı. Real Madrid tam olarak bu meblağı ödemeyi reddetti. İspanyol devi, böyle bir parayı tek bir pozisyon için harcamayı ekonomik açıdan yanlış buldu ve dikkatini Bernardo Silva transferine çevirmeyi tercih etti.

Mourinho, Bernardo Silva ve Fernandes'in birbirini tamamlayarak oynayabileceğine inansa da kulüp hiyerarşisi sadece bir büyük transfere izin verdi. Bu karar şu anda uzmanlar ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Bazıları Real Madrid'in gelecekteki ana yıldızlarından birini kaçırdığını savunurken, diğerleri kulübün mali istikrarı ön planda tutmasını destekliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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