Robot dövüşleri: Shenzhen'de EngineAI T800 insansı robotlar arasında ilk turnuva düzenlendi

·45·Teknoloji
Robot dövüşleri: Shenzhen'de EngineAI T800 insansı robotlar arasında ilk turnuva düzenlendi

Teknoloji dünyası yeni bir seviyeye yükseliyor: Çin'in Shenzhen şehrinde dünyanın ilk serbest stil insansı robot dövüşü olan Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) turnuvası gerçekleştirildi. Bu yarışma sadece bir gösteri değil, aynı zamanda yapay zeka ve robotik alanındaki en son başarıların gerçek koşullarda test edildiği bir platform haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinden 32 takım katıldı. İlginç olan ise tüm katılımcıların tek bir teknik platform olan EngineAI T800 robotunu kullanmış olmasıydı. Bu durum, kazananı belirlemede robotun donanımından ziyade, onu kontrol eden algoritmaların ve yazılımın mükemmelliğinin ana rolü oynamasını sağladı.

Demir şampiyonların acımasız çarpışması

Dövüşler ring içinde oldukça şiddetli geçti. 1,73 metre boyundaki EngineAI T800 robotu, sadece basit hareketleri değil, karmaşık dövüş tekniklerini de uygulayabiliyor. İzleyiciler robotların aparkatlarını, döner tekmelerini ve hatta zıplayarak yaptıkları vuruşları izleme şansı buldu. En şaşırtıcı anlardan biri, zıplayarak yapılan bir vuruş sonucunda robotlardan birinin kafasının neredeyse kopma noktasına gelmesiydi.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, dövüşlerden birinde sert bir darbe sonucu robotun kafası cansız bir şekilde sallanmasına rağmen, robot mücadeleye devam etmeyi başardı. Bu durum, insansı robotun ana "beyninin" ve sensörlerinin gövde kısmında yer almasıyla açıklanıyor. Bu tür olaylar, robotların ekstrem durumlarda bile işlevselliklerini koruma yeteneğini ortaya koydu.

Kazanan nasıl belirleniyor?

Jüri üyeleri kazananı belirlerken sadece vuruş gücüne odaklanmadı. Aşağıdaki kriterler ana rolü oynadı:
  • Saldırıların doğruluğu ve teknik mükemmelliği;
  • Vuruşlardan kaçınma ve dengeyi koruma yeteneği;
  • Düştükten sonra hızla ayağa kalkma süresi;
  • Robotun genel dayanıklılığı ve algoritmaların uyarlanabilirliği.

EngineAI temsilcileri, bu tür yarışmaların insansı robotların laboratuvar prototiplerinden günlük hayattaki ticari ürünlere dönüşme sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Dövüş alanındaki karmaşık durumlar, mühendislere kontrol algoritmalarını geliştirmek ve sensör koordinasyonunu iyileştirmek için değerli veriler sağlıyor.

Bu turnuva, robotik alanında yeni bir dönemin başladığının kanıtıdır. Eskiden robotlar sadece yavaş hareket eden makineler olarak görülürken, artık insanlar kadar çevik ve dayanıklı hale geliyorlar. Gelecekte bu tür teknolojilerin kurtarma operasyonlarında veya insan hayatı için tehlikeli olan diğer alanlarda kullanılması bekleniyor.

RobotikEngineAIYapay ZekaShenzhenTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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