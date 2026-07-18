91 numaralı oyuncu 91. dakikada her şeyi mahvetti (video)

Konferans Ligi eleme turunda Avrupa kupaları tarihinde nadir görülen tuhaf bir hata yaşandı. Hamrun oyuncusunun bir anlık dikkatsizliği, takımını bir üst tura çıkma şansından etti.

İşin en ilginç yanı, 91 numaralı oyuncunun kaderi belirleyen hatayı tam 91. dakikada yapmış olmasıydı.

Maç uzatmalara gitmişti

Malta temsilcisi Hamrun ile Faroe Adaları ekibi Runavik arasındaki rövanş maçının normal süresi kazananı belirlemedi.

Takımlar bir üst tura yükselmek için uzatmalarda mücadeleye devam edecekti. Ancak ilk uzatma devresinin başında beklenmedik bir olay yaşandı.

Oyuncu topun dışarı çıktığını sandı

91. dakikada Hamrun'un 91 numaralı oyuncusu, rakip atak yaparken topun oyun alanını terk ettiğini düşündü.

Hakem düdüğünü beklemeden topu eline aldı ve kale vuruşu kullanmaya hazırlandı. Ancak top henüz oyun alanını tamamen terk etmemişti.

Maçın hakemi bu hareketi ceza sahası içinde elle oynama olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Tek bir hareket maçın kaderini belirledi

Runavik oyuncuları penaltıyı gole çevirerek kritik bir üstünlük yakaladı.

Bu gol, Faroe Adaları temsilcisine Konferans Ligi elemelerinde ikinci tura yükselme biletini getirdi. Hamrun ise bir oyuncunun akılalmaz hatası yüzünden Avrupa kupalarına veda etti.

Rakamlar da tuhaf bir şekilde örtüştü

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının bir diğer nedeni de tesadüftü: Oyuncu 91 numaralı formayı giyiyordu ve hatayı 91. dakikada yaptı.

Futbolda bazen tüm sezonun kaderini bir saniyelik karar belirler. Bu sefer ise o karar, Avrupa kupaları tarihindeki en unutulmaz hatalardan birine dönüştü.