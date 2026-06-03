SEC Dijital Varlıkları 2030'a Kadar Stratejik Öncelik İlan Etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlıkları stratejik öncelikleri seviyesine yükseltti. Kurum, 2030 yılına kadar olan dönemde blokzinciri teknolojileri, tokenizasyon ve kripto piyasa altyapısında düzenleyici netliği sağlamayı hedefliyor. Bu değişiklikler, Salı günü yayımlanan 2026–2030 mali yıllarını kapsayan Stratejik Plan taslağında yer aldı. Cointelegraph.com haber verdi.

Belgede SEC, yatırımcıların korunması ve sermaye oluşumunun yanı sıra dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri (DLT) için ayrı bir bölüme yer verdi. Başkan Paul Atkins liderliğindeki kurum, makul ve tutarlı bir yaklaşımla dijital varlıklar için sağlam bir yasal temel oluşturmayı planlıyor. SEC açıklamasına göre, blokzinciri ve kripto teknolojileri Amerikan finansal altyapısını kökten dönüştürme potansiyeline sahip.

Stratejik Plan, dijital varlıklardaki büyümenin mevcut düzenlemeleri aştığını kabul ediyor ve piyasa katılımcıları için yasal netliğin artırılmasını öngörüyor. Ayrıca tokenize edilmiş teklifler ve zincir üstü finansal altyapı, SEC tarafından desteklenen alanlar olarak belirtilmiştir. Belgede, saklama, alım satım ve staking hizmetlerinin aşırı veya çelişkili gereklilikler olmaksızın uygun denetim altında faaliyet göstermesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bir diğer önemli öncelik ise SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki sorumluluk sınırlarının netleştirilmesidir. Bu konu, uzun süredir ABD'de dijital varlıkların düzenlenmesindeki temel sorunlardan biri olagelmiştir. Her iki kurum, yeni teknolojiler bağlamında bilgi paylaşımını kolaylaştıracak bir mutabakat zaptı imzalamış ve iş birliğini güçlendirme yönünde adım atmıştır.