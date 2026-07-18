Lionel Messi milli takım kariyerini noktalayacak mı: Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde takım kaptanı Lionel Messi hakkındaki söylentilere değindi. Futbol dünyasında 39 yaşındaki efsanenin uluslararası arenadaki son maçı olabileceğine dair spekülasyonlar artarken, teknik direktör bu konuda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

New York'ta düzenlenen basın toplantısında kaptanının geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Lionel Scaloni, kararın tamamen oyuncunun kendisine bağlı olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre Messi hala üst düzeyde oynamaya devam ediyor ve her sahaya çıktığında herkesi şaşırtmaktan geri kalmıyor.

Kaptanın son dansı mı?

Lionel Messi mevcut turnuvada da eşsiz olduğunu kanıtlıyor. 8 gol ve 4 asistle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Yarı finalde İngiltere karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de Messi'nin büyük katkısı oldu ve takımını final maçına taşıdı.

"Dürüst olmak gerekirse, planları hakkında en ufak bir fikrim yok. Bunu ona sormanız gerekiyor. Bizi şaşırtmaya devam ediyor ve kararı sadece kendisi verecek," ifadelerini kullandı Scaloni gazetecilerle yaptığı görüşmede. Teknik direktörün bu cevabı, Messi'nin milli takımdaki geleceğinin hala belirsiz olduğunu gösteriyor.

Tarihi başarı ve minnettarlık

Final öncesinde Lionel Scaloni, öğrencilerinin son yıllardaki başarılarını övgüyle değerlendirdi. Oyuncularıyla özel olarak konuştuğunu ve gösterdikleri azim ve istikrar için onlara minnettar olduğunu söyledi. Teknik direktöre göre, Arjantin milli takımının bugün ulaştığı sonuçlar birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyedeydi.

"Ben ve tüm teknik heyet, oyuncularımıza ömür boyu minnettarız. Dünya Kupası finaline kadar gelmek ve bunca yıl boyunca üst düzey seviyeyi korumak kolay değil. Bu adeta bir mucize. Finali kazanacağımızı umuyorum, ancak sonuç ne olursa olsun, bu yolculuk herkes için bir örnek teşkil ediyor," dedi teknik direktör.

İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı sadece şampiyonluk unvanı için değil, aynı zamanda Lionel Messi'nin milli takıma olası veda maçı olarak da tüm dünyanın ilgi odağında. Futbolseverler bu tarihi karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.