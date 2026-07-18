Deco zor bir seçimle karşı karşıya: Arjantin ve İspanya arasındaki final öncesi görüşler

Futbol dünyası, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın belirleyici maçı öncesinde nefesini tuttu. New York'taki muhteşem stadyumda oynanacak Arjantin ve İspanya arasındaki final karşılaşması, sadece taraftarlar için değil, profesyonel uzmanlar için de duygusal bir olay haline geldi. Özellikle Barcelona sportif direktörü Deco, bu rekabette kimi destekleyeceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu itiraf etti. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Katalan kulübünün yöneticisi, final maçını yerinde izlemek için şu anda ABD'ye ulaştı. Onun için bu maç özel bir öneme sahip, çünkü sahada kulüp efsanesi Lionel Messi ve şu anda Barcelona'nın başarısı için ter döken birçok yetenekli futbolcu yer alacak. Goal.com'un haberine göre, Deco her iki tarafla da derin bağları olduğu için kendini biraz rahatsız hissediyor.

Efsane ile takım çıkarları arasında

Deco, Cope gazetesine verdiği röportajda duygularını paylaştı. Sözlerine göre Lionel Messi sadece kulübün eski bir üyesi değil, aynı zamanda yakın bir arkadaşıdır. Aynı zamanda İspanya milli takımı kadrosunda Barcelona akademisinden yetişen oyuncular ve takımın mevcut liderleri yer alıyor. Bu durum sportif direktörü iki arada bir derede bırakıyor.

"Ben her zaman kendi insanlarımı desteklerim, ancak şu anda her iki takımda da benim insanlarım var. Leo, her zaman bizden biri olarak kalacak. O sadece arkadaşım değil, tüm Barcelona ve futbolseverler için her şeyini vermiş yaşayan bir efsanedir. Şu anki yaşında sergilediği oyun gerçekten hayranlık verici," diye vurguladı eski futbolcu.

Öte yandan, İspanya kadrosundaki "Blaugrana"nın genç nesli Deco'yu gururlandırıyor. Ona göre, takımın geleceği olan gençlerin böyle büyük bir turnuvanın finalinde oynaması kulüp için büyük bir başarıdır. Bu nedenle, kim kazanırsa kazansın, bunun Barcelona ailesi için büyük bir bayram olacağını belirtti.

Finale giden yol ve taktiksel üstünlükler

İspanya milli takımı finale kadar 17 maçlık yenilmezlik serisiyle geldi. Yarı finalde Fransa'ya karşı alınan galibiyet, taktiksel açıdan ne kadar olgun olduklarını gösterdi. Arjantin ise 14 maçlık galibiyet serisiyle finale çıktı ve çeyrek finalde İngiltere'yi turnuva dışına itti. Deco, her iki takımın güçlü ve zayıf yönlerini analiz etti.

"İspanya yarı finalden sonra çok kaliteli bir futbol sergiliyor. Arjantin ise bazı maçlarda zorlansa da karakteri ve iradesiyle kazanmaya devam ediyor. Leo sahada mucizeler yaratıyor. Taktiksel mücadelelerle dolu ve izlemesi keyifli bir finalin bizi beklediğini düşünüyorum," diye ekledi Deco.

Özbek futbolseverler için de bu final büyük bir ilgi uyandırıyor. Lionel Messi'nin şampiyonluğa giden yolu ve İspanya'nın yeni nesli arasındaki karşılaşmanın futbol tarihindeki en parlak sayfalardan biri olması bekleniyor. New Jersey'deki maç birçok soru işaretini giderecek.