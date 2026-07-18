Lionel Messi çocukluğunda öğrendiği en önemli dersi açıkladı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi futbolun ona çocukluğundan beri nasıl bir hayat dersi verdiğini açıkladı. 39 yaşındaki yıldız, insanın hayatta galibiyetten çok mağlubiyet yaşadığını ve tam da bu sürecin onu hem bir birey hem de bir futbolcu olarak şekillendirdiğini belirtti.

Arjantin'in üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıktığı bir dönemde Messi'nin bu sözleri ayrı bir anlam kazanıyor.

Futbol baskı değil, bir zevkti

Messi, çocukluğunda futbolu sonuçları veya büyük hedefleri düşünmeden oynadığını hatırladı.

«Çocukluğumuzdan beri büyük bir tutku ve hevesle futbol oynardık; okulda, sokakta, mahallemizde. Asla baskıyı düşünmezdik», dedi Fanatics Fest etkinliğinde.

Onun vurguladığına göre futbol başlangıçta basit bir oyun ve arkadaşlarla vakit geçirme aracıydı. Daha sonra ise Messi için tüm hayatını belirleyen bir mesleğe dönüştü.

«Her zaman kazanamazsın»

Arjantin kaptanı, futbolun bir takım oyunu olduğunu ve rakibin de sahaya aynı hedefle çıktığını vurguladı.

«Futbol bir takım oyunudur, rakip de her zaman kazanmak ister. Her zaman kazanamazsın», dedi Messi.

Ona göre mağlubiyeti kabul etmek ve ardından mücadeleye devam etmek, spordaki en önemli erdemlerden biridir.

Mağlubiyetler Messi'yi nasıl değiştirdi?

Lionel Messi insan hayatında başarılardan çok zorluklarla karşılaşıldığını çok erken yaşta anladığını söyledi.

«İnsanın daha çok mağlubiyet, daha az galibiyet göreceğini çok erken anladım. Bu durum, bir birey ve futbolcu olarak şekillenmeme yardımcı oldu», dedi.

Messi kariyeri boyunca birçok kupa kazanmış olsa da, milli takımla ağır mağlubiyetler ve finallerdeki şanssızlıklar da yaşadı. Ancak mücadeleyi bırakmadı ve sonrasında Arjantin ile en büyük başarılara ulaştı.

Önümüzde yine tarihi bir final var

Arjantin milli takımı 19 Temmuz'da Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sahaya çıkacak.

Bu, Arjantinlilerin üst üste ikinci dünya şampiyonası finali olacak. Şimdi Messi, çocukluğundan beri öğrendiği dersi en büyük sahnede bir kez daha göstermek zorunda: Mağlubiyetler çok olabilir, ancak bir sonraki zafer için mücadele asla durmaz.