ABD'li Yasacılar Emeklilik Fonlarına Kripto Varlık Eklenmesine Karşı Çıkıyor

ABD Kongresi Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki önde gelen Demokratlar, Çalışma Bakanlığı'ndan Amerikalıların 401(k) emeklilik planlarına dijital ve "alternatif varlıklar" ekleme planını durdurmasını talep etti. Senatörler Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Temsilci Bobby Scott, bakanlık vekili Keith Sonderling'e bir mektup göndererek, özel sermaye, kripto varlıklar ve özel kredilerin emeklilik hesaplarına eklenmesi önerisini iptal etmeye çağırdı. Cointelegraph.com haber verdi.

Yasacılar, bu politikanın emeklilik fonlarını Bitcoin ve diğer dijital para birimleri gibi son derece değişken varlıkların riskine maruz bıraktığını belirtiyor. Mektupta, kripto piyasasında düzenleme ve koruma mekanizmalarının eksikliğinin birçok kripto parayı dolandırıcılık kurbanı haline getirebileceği kaydedildi. Ayrıca SEC gibi finansal kurumlarda denetimin zayıflamasından duyulan endişe dile getirildi.

Çalışma Bakanlığı'nın bu girişimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos 2025'te alternatif varlıklara erişimi "demokratikleştirme" kararnamesini imzalamasının ardından duyurulmuştu. Investment Company Institute verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Amerikalıların 401(k) planlarında yaklaşık 10,1 trilyon USD tutarında fon birikti.

Sanders, Warren ve Scott, bu politikanın mevcut yönetim yetkilileri için mali çıkar çatışması yaratıp yaratmadığını sorguladı. Özellikle Donald Trump ailesinin World Liberty Financial adlı bir kripto projesine sahip olduğu vurgulandı. Demokratlar, etik kuralları içermeyen hiçbir yasa tasarısına oy vermeyeceklerini açıkladı.