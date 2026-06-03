Bitwise: Kripto Paralar Yapay Zeka Hisseleri Gölgesinde Kontraryan Yatırıma Dönüştü

·41·Ekonomi
Bitwise: Kripto Paralar Yapay Zeka Hisseleri Gölgesinde Kontraryan Yatırıma Dönüştü

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan'a göre, kurumsal yatırımcıların dikkatinin yapay zeka (YZ) hisselerine kayması sonucu kripto piyasası şu anda bir "kontraryan bahis" statüsüne bürünüyor. Hougan piyasa analizinde mevcut durumu "acımasız" olarak nitelendirerek, Nasdaq-100 endeksinin yılda %43 yükseldiği bir dönemde kripto paraların yatırımcılar için cazibesinin azaldığını belirtti. Cointelegraph.com haber verdi.

OpenAI tarafından ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından YZ teknolojileriyle ilgili şirketlerin hisseleri keskin bir şekilde değer kazandı. Özellikle YZ için kritik hesaplama bileşenleri üreten NVIDIA'nın hisseleri o tarihten bu yana neredeyse %1.500 arttı. Hougan'a göre, momentum odaklı yatırımlar heyecan dalgasıyla hareket ederken, kontraryan bahisler sabır ve uzun vadeli temel analiz gerektirir.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck da bu görüşe katılarak, YZ kurumsal portföylerde hakim olsa da kripto piyasasının olgunlaştığını ve yüksek getiri potansiyeli taşıyan bir alan olarak şekillendiğini belirtti. Hougan'a göre bu ayı piyasası öncekilerden farklıdır; çünkü fonlar sadece Bitcoin'e değil, aynı zamanda Hyperliquid, Zcash ve Stellar gibi güçlü temellere sahip daha küçük varlıklara da yönlendiriliyor.

Kripto piyasası momentum ticareti olmaktan çıktığında, temeller önem kazanmaya başlar. Hougan bu durumu ayı piyasasının başlangıcından ziyade sonuna yaklaştığımızın bir işareti olarak değerlendiriyor. Buna rağmen, piyasa değeri son günlerde düşüşünü sürdürerek 2,38 trilyon USD seviyesine geriledi; bu da Ekim ayındaki zirveden %46 daha düşük bir seviyedir.

BitcoinYapay ZekaNVIDIANasdaqKripto Para
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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