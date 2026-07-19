Holloway UFC'ye şart koştu: Sırada kim var?

Eski UFC şampiyonu Max Holloway, bir sonraki maçı için iki senaryoyu açıkladı. Conor McGregor ile üçüncü bir karşılaşma gerçekleşmezse, Amerikalı dövüşçü hafif sıklet kemeri için Justin Gaethje ile dövüşmeyi talep ediyor.

Bu fikir sadece sıradan bir şampiyonluk iddiası değil. Holloway ve Gaethje'nin önceki maçı, UFC tarihindeki en ünlü nakavtlardan biriyle sona ermişti.

«Nihayet bir şampiyonluk maçı verin»

UFC yönetimine seslenen Holloway, şampiyonluk fırsatını hak ettiğini vurguladı.

«Nihayet bir şampiyonluk maçı verin. Justin Gaethje ile aramızda bir geçmişimiz var. Herkes bunun ayakta geçen gerçek bir savaş olacağını biliyor. O halde neden bu maçı organize etmiyoruz?» dedi.

Gaethje şu anda UFC hafif sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu. Bu nedenle olası bir rövanş, bu sefer sadece sansasyonel bir karşılaşma değil, aynı zamanda ana şampiyonluk kemeri için bir unvan maçı olabilir.

İlk maçları tarihe geçti

Holloway ve Gaethje, Nisan 2024'te UFC 300 turnuvasında BMF kemeri için karşı karşıya gelmişti. Beş raunt boyunca üstün olan Holloway, son saniyelerde rakibini açık bir yumruk alışverişine davet etti.

Maçın bitimine bir saniye kala rakibini ağır bir şekilde nakavt etti. Bu epizot, UFC tarihindeki en ikonik finallerden biri haline geldi.

Gaethje artık şampiyonluk kemerine sahip olduğu için, rövanş her iki dövüşçü için de özel bir anlam taşıyor: Holloway ikinci bir sıklette şampiyon olmaya, Gaethje ise kariyerindeki en ağır mağlubiyetlerden birinin rövanşını almaya çalışacak.

McGregor ile üçüncü maç ne olacak?

Holloway yakın zamanda UFC 329 turnuvasında Conor McGregor'ı mağlup etti. İrlandalı sporcu, ilk raundun 1:09. dakikasında dizinden sakatlanınca maç teknik nakavtla durduruldu.

McGregor daha sonra Holloway ile üçüncü bir maç yapma isteğini dile getirdi. Ancak onu bir ameliyat ve uzun bir iyileşme süreci bekliyor. Dana White da bu rövanş hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Bu nedenle Holloway'in planı net: Eğer McGregor kısa sürede dönemezse, vakit kaybetmeden Gaethje ile şampiyonluk maçına çıkmak.

UFC hangi seçeneği tercih edecek?

Gaethje ile rövanş, sportif açıdan mantıklı görünüyor: aralarında bir geçmiş var, ilk maç büyük ilgi uyandırdı ve Holloway şampiyonu zaten bir kez mağlup etti.

Ancak hafif sıklette başka şampiyonluk adayları da mevcut. Bu yüzden Holloway'in talebi, maçın otomatik olarak ayarlanacağı anlamına gelmiyor.

Karar artık UFC yönetiminde: Holloway McGregor'ı mı bekleyecek, yoksa Gaethje ile kemer için bir «ayakta savaş» daha mı düzenlenecek? Bu rövanşta hem heyecan, hem tarih, hem de hesaplaşma var; geriye sadece bir imza kaldı.