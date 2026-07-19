Neymar kendine 17 milyon sterlinlik süper yat hediye etti: Brezilyalı yıldızın yeni oyuncağı

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, uluslararası kariyerini noktaladıktan sonra dinlenme zamanını daha anlamlı geçirmek amacıyla büyük bir yatırıma imza attı. Yıldız futbolcu, 17 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon dolar) karşılığında lüks bir süper yat satın aldı. Bu satın alma, Neymar için sadece bir zenginlik sembolü değil, aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından ruhsal bir toparlanma aracı oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre Neymar, bu adımıyla dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların geleneğini sürdürüyor. Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, 2020 yılında Juventus ile kazandığı şampiyonluğu kutlamak için 5,5 milyon sterline bir yat satın almıştı. Neymar'ın yeni gemisi ise fiyat açısından meslektaşlarınınkilerden oldukça pahalı.

"Enejota": Brezilya kıyılarındaki yeni saray

Yeni yata, futbolcunun baş harflerine (NJ) atıfla "Enejota" ismi verildi. Nautica dergisinin verilerine göre bu sadece basit bir gemi değil, Brezilya'da üretilen ve tamamen yenilenmiş bir yük gemisi temel alınarak oluşturulmuş muazzam bir proje. 46 metreden uzun olan bu gemi, şu anda Rio de Janeiro eyaletindeki Angra dos Reis limanında demirli durumda.

Yatın iç imkanları herkesi hayran bırakıyor. Toplam 800 metrekarelik kullanım alanına sahip gemi, Neymar ve misafirleri için geniş olanaklar sunuyor. Teknik açıdan ise her biri 1450 beygir gücünde dört özel Caterpillar motoruyla donatılmış durumda. Bu güç, yatın Brezilya kıyıları boyunca hızlı ve sarsıntısız hareket etmesini sağlıyor.

Milli takımdan ayrılış ve yeni bir hayat

Neymar bu pahalı yatırımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından gerçekleştirdi. Brezilya milli takımının son 16 turunda Norveç'e karşı aldığı beklenmedik mağlubiyet, forvet oyuncusu için uluslararası kariyerindeki son maç oldu. O maçta Neymar milli takımdaki 80. golünü atmış olsa da takımını mağlubiyetten kurtaramamıştı.

Globo'ya verdiği röportajda futbolcu, "Çabaladım, elimden geleni yaptım" diyerek gözyaşlarıyla veda ettiğini belirtmişti. Artık "Enejota" yatı, Neymar için medya ilgisinden uzak, huzurlu ve sakin bir yaşam sürmek adına kişisel bir sığınak görevi görecek.

Özbek futbolseverler için de bu haber oldukça ilgi çekici, çünkü Neymar Asya kıtasında top koşturan en ünlü yıldızlardan biri. Onun bu seviyedeki harcamaları, futbolcunun sadece sahada değil, aynı zamanda iş ve pazarlama dünyasındaki büyük nüfuzunu bir kez daha kanıtlıyor. Neymar, dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.