Bellingham bronz sonrası İngiltere'nin bir sonraki hedefini açıkladı

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nı Fransa karşısında alınan galibiyet ve bronz madalya ile tamamladı. Jude Bellingham bu sonucun takımın asıl hedefi olmadığını kabul etti, ancak bunu gelecekteki büyük planlar için sağlam bir temel olarak nitelendirdi.

«Üç Aslanlar» 10 golün atıldığı dramatik mücadeleyi 6:4 kazandı. Bu, İngiltere'nin 1966'daki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'nda elde ettiği en iyi sonuç oldu.

«Biz buraya bronz madalya için gelmemiştik»

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bellingham, futbolcuların turnuvayı yüksek moralle bitirmeyi hak ettiklerini vurguladı.

«Bu takım sezonu böyle yüksek bir moralle bitirmeyi sonuna kadar hak etti. Elbette biz buraya tam olarak bu sonuç için gelmemiştik».

İngiltere'nin ana hedefi finale çıkmak ve dünya şampiyonluğu için mücadele etmekti. Ancak Thomas Tuchel öğrencileri yarı finalde Arjantin'e 1:2 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.

Bellingham bronzu önemli bir temel olarak adlandırdı

Futbolcuya göre, 1966'dan bu yana elde edilen en yüksek derece, İngiltere'ye gelecek turnuvalar öncesinde güven vermeli.

«1966'dan beri en iyi derece — gelecek planlarını inşa etmek için sağlam bir temel».

Fransa'ya karşı oynanan maçta Bellingham'ın kendisi de gol attı. Bukayo Saka'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Declan Rice ve Ezri Konsa da rakip fileleri havalandırdı. İngiltere böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Taraftarlara özel teşekkür

Bellingham, turnuva boyunca takımı destekleyen İngiliz taraftarlara da seslendi.

«İngiltere milli takımı taraftarlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yaz birçok açıdan unutulmazdı. Çok keyifli bir deneyimdi».

İngiltere finale çıkamasa da, Fransa karşısındaki oyunuyla yarı final mağlubiyetinden sonra mental olarak toparlanabildiğini gösterdi. Şimdi Tuchel'in önünde, bronz madalyayı tek seferlik bir başarı değil, yeni bir dönemin başlangıcı haline getirme görevi var.

2026 Dünya Kupası finali ne zaman başlıyor?

Tarihte ilk kez 48 milli takımın katıldığı 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlendi. Turnuvanın finalinde İspanya ve Arjantin şampiyonluk için karşılaşacak.

Final, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yerel saatle 15:00'te başlayacak. Bu, Taşkent saatiyle 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:00 anına denk geliyor.

İngiltere için Dünya Kupası bronz madalya ile sona erdi. Bellingham'ın sözlerinden, takımın bu sonucu bir varış noktası değil, bir sonraki büyük adım için bir başlangıç noktası olarak gördüğü anlaşılıyor.