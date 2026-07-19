Samsung, yapay zekaya sahip yeni Freestyle+ projektörünü tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok fonksiyonlu ve kompakt projektör serisini güncelledi. ABD pazarında satışa sunulan yeni Freestyle+ modeli, sadece yüksek kaliteli görüntü değil, aynı zamanda yapay zeka yetenekleriyle de kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu cihaz, modern ev sineması kavramını tamamen değiştirmeyi hedefliyor ve ev dışında da özgürce kullanılmak üzere tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Freestyle+ modelinin temel avantajlarından biri, Full HD çözünürlükte 100 inçe kadar görüntü oluşturabilmesidir. ixbt.com yayınının verdiği bilgilere göre, cihaz USB-C portu üzerinden harici bir bataryaya (Power Bank) bağlanarak çalışabiliyor. Bu da onu seyahatlerde, kamplarda veya elektrik enerjisinin kısıtlı olduğu yerlerde rahatlıkla kullanma imkanı sağlıyor.

Yapay zeka ve akıllı ayarlar

Yeni nesil projektör, yapay zeka teknolojileriyle donatılmıştır. Özellikle, trapezoid bozulmaları otomatik olarak 3D düzelten bir fonksiyona sahiptir. Bu, projektörün hangi açıyla yerleştirilirse yerleştirilsin, görüntüyü duvara tam dikdörtgen şeklinde otomatik olarak ayarladığı anlamına gelir. Ayrıca, yüzey kalibrasyonu ve görüntü adaptasyon sistemi, düzensiz veya renkli duvarlarda bile renklerin doğal kalmasını sağlar.

Görüntü kalitesi açısından cihaz, 430 ISO-lümen parlaklığa sahip olup PurColor ve HDR10+ teknolojilerini desteklemektedir. Bu, karanlık sahnelerde bile detayların net görünmesini ve renklerin zenginliğini sağlar. Kullanıcılar için bu tür kompakt cihazlar, özellikle bahçe ortamında veya ailece vakit geçirirken büyük ekranda film izlemek için uygun bir çözüm olabilir.

Ses ve yazılım

Ses sistemine de özel önem verilmiştir. Freestyle+ içine yerleştirilen hoparlörler, sesi 360 derece yarıçapında yayar. İki adet pasif subwoofer ise düşük frekanslı sesleri (basları) daha derin duyurmaya yardımcı olur. Eğer bu yeterli değilse, Q-Symphony teknolojisi sayesinde projektörü Wi-Fi üzerinden harici akustik sistemlere veya soundbarlara kablosuz bağlama imkanı mevcuttur.

Cihaz, Samsung'un özel Tizen işletim sistemiyle çalışmaktadır. Bu, kullanıcılara şu imkanları sunar:

Tüm popüler yayın servislerine doğrudan erişim;

Bulut tabanlı oyun platformlarını destekleme;

Akıllı telefon veya tablet ekranını kablosuz olarak projektöre yansıtma;

SmartThings ekosistemi aracılığıyla diğer akıllı cihazlarla entegrasyon.

Şu anda Freestyle+ modeli ABD pazarında 1200 dolar fiyatla değerlendirilmektedir. Yakın zamanda yeni ürünün diğer bölgelere, bu arada Orta Asya pazarlarına da gelmesi bekleniyor. Kompaktlığı ve güç kaynağına bağımlı olmaması, onu sadece eğlence için değil, aynı zamanda sunumlar yapmak için de ideal bir seçim haline getiriyor.