McGregor'un Özbek sparring partneri ABD vizesini aldı

·49·Spor
McGregor'un Özbek sparring partneri ABD vizesini aldı

Özbekistanlı MMA dövüşçüsü Bahromjon Roziyev kariyerindeki önemli bir engeli aştı. Sporcu ABD vizesini aldı ve artık dövüşlerini Amerika'nın prestijli LFA organizasyonunda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu adım Roziyev için sadece yurt dışı seyahati değil. LFA arenasında elde edeceği başarı, onu UFC'ye taşıyacak en kısa yollardan biri olabilir.

ABD vizesi onaylandı

Bahromjon Roziyev'in sosyal medya hesaplarında ABD vizesinin onaylandığı duyuruldu. Paylaşımda sporcunun bir sonraki dövüşünün LFA kapsamında yapılacağı da belirtildi.

Daha önce Roziyev, LFA ile iş birliği yapmanın temel amaçlarından birinin ABD vizesi almak ve Amerika'da dövüşmek olduğunu söylemişti. Kendisinin ifadesine göre, organizasyon ona altı dövüşlük bir sözleşme teklif etti.

Şimdilik LFA'daki ilk maçının tarihi, rakibi ve turnuva numarası resmen açıklanmadı.

McGregor'un Özbek sparring partneri ABD vizesini aldı

LFA ile UFC kapısı açılabilir

Legacy Fighting Alliance, ABD'deki tanınmış MMA organizasyonlarından biridir. Burada kendini gösteren birçok dövüşçü, daha sonra büyük organizasyonların dikkatini çekmektedir.

Bu nedenle Roziyev'in Amerika'daki her dövüşü sadece bir istatistik değil, kariyerindeki belirleyici bir sınav olacaktır. Artık vize sorunu geride kaldı; bir sonraki aşamada her şey oktagonda belli olacak.

Roziyev'in profesyonel karnesi nasıl?

Tapology verilerine göre Bahromjon Roziyev profesyonel MMA'de 9 dövüşe çıktı. Hesabında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor. Son müsabakası 7 Şubat 2026'da Taşkent'te gerçekleşmiş ve hakem kararıyla berabere sonuçlanmıştır.

Roziyev galibiyetlerinin çoğunu erken bitirişle elde etti: Vuruşlar ve pes ettirme teknikleriyle rakiplerini durdurma yeteneğiyle öne çıkıyor.

McGregor ile antrenman yaptı

Özbekistanlı dövüşçü, kariyeri boyunca UFC'nin eski iki sıklet şampiyonu Conor McGregor'un antrenman kampında sparring partneri olarak yer aldı. Bu deneyim, isminin yerel hayranlar arasında daha fazla tanınmasını sağladı.

Şimdi Roziyev'in önünde çok daha büyük bir fırsat var. LFA'daki güven verici galibiyetler, Özbek sporcuyu UFC gözlemcilerinin radarına sokabilir. Vize hazır, sözleşme tamam; artık mikrofon değil, oktagon konuşacak.

MMABahromjon RoziyevLFAUFCConor McGregor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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